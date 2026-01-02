O kousek lepší Česko. Podívejte se, které stavby budou letos dokončeny
- V Praze se letos dokončí několik veřejných staveb.
- Brno dostane velkou arénu.
- Počítá se také s otevřením nových úseků dálnic.
V Česku bude během tohoto roku dokončeno několik výrazných staveb. V Praze i v Brně jde o řadu veřejných i soukromých projektů. Počítá se ale rovněž s novými úseky dálnic. Podívejte se, jaké stavby letos posunou Česko zase o kousek „k lepšímu“.
Dvorecký most, Praha
Most má být hotový v roce 2025 |
Lávka mezi Holešovicemi a Karlínem ukázala, o co lehčí může být život ve městě, když přes řeku postavíte spojnici. Podobně to má být i mezi Smíchovem a Podolím. Tady se má už v březnu otevřít Dvorecký most, stavba, která odkazuje na kubismus i brutalismus. Most má v příštích letech výrazně ovlivnit dopravu v celé metropoli, ulevit by měl například přetíženému Barrandovskému mostu. Stavba má ale do města přinést i nový veřejný prostor, a to na obou stranách Vltavy. Na smíchovské straně bude světelná zahrada, za níž stojí Krištof Kintera. Na druhé pak volnočasové centrum.
Lanovka Petřín, Praha
Kabiny petřínské lanovky dostanou novou podobu podle návrhu Anny Marešové, která je také autorkou podoby nové pražské tramvaje. |
Od října roku 2024 se lze nahoru na Petřín dostat jen pěšky. Lanovka, která obvykle spojení zajišťuje, šla totiž do důchodu. Nahradit ji má nová. Stojí za ní designérka Anna Marešová, která navrhla vůz, jenž umí „mrkat“, když se potkají dva vozy proti sobě. Nová lanovka bude víc prosklená, nabídne tedy lepší výhled a sedačky budou sklápěcí. Vozy by měly Petřín začít brázdit v létě. Následovat by měla rekonstrukce jednotlivých zastávek.
Jiřího z Poděbrad, Praha
Jiřího z Poděbrad |
Stroje se tu objevily na začátku roku 2024, od té doby je náměstí Jiřího z Poděbrad na pražských Vinohradech obehnané plotem. Změnit by se to mělo už letos na jaře. Složitá je rekonstrukce náměstí zejména kvůli budování dvou velkých nádrží pro zachytávání dešťové vody, jež se díky speciální dlažbě vsákne do země. Na náměstí by tak mělo panovat příjemnější mikroklima. Nové by mělo být rozložení celé plochy, zvětší se prostor před kostelem i poměr trávníku a dlažby. Vysázeny by tu měly být také nové stromy.
Průmyslový palác, Praha
Rekonstrukce Průmyslového paláce na Výstavišti. |
Požár vzal levé křídlo Průmyslovému paláci už v roce 2008, od té doby byl poloviční. Ačkoli jeho obrysy už jsou na pražském Výstavišti opět vidět, hotovo bude až tento rok, mluví se o červnu. Křídlo se díky rekonstrukci vrátí do své původní podoby z roku 1891, která byla necitlivě upravena v padesátých letech. Díky odkrytým světlíkům tu bude víc světla, počítá se také s moderními technologiemi. Nově je zde i podzemní část, která ukrývá šatny a garáže a také nejnovější protipožární vybavení. Existují už i první zájemci o pronájem budoucích prostor, které vedení Výstaviště začalo nabízet na světových výstavách a veletrzích.
Českomoravská, Praha
Stanice metra Českomoravská |
Pražský dopravní podnik postupně opravuje stanice metra. Dokončená je například ta na Jiřího z Poděbrad, letos v únoru čeká rekonstrukce Floru a na konci roku také Hradčanskou. Zatímco u všech ostatních vrací podnik stanicím jejich původní podobu, Českomoravská se má úplně změnit. Je to proto, že ji ničila voda. Průsaky poškozovaly keramiku, která začala měnit své vlastnosti, a spolu s tím přestával fungovat i celý systém. Na novou podobu stanice tak byla vypsána architektonická soutěž, kterou vyhrál designér Maxim Velčovský a studio Edit. Navrhli sem skleněné desky se speciálním rastrem, který ve skle ukrývá bublinky. Ty znázorňují vzduch proudící metrem. Hotovo by mělo být na mistrovství světa v krasobruslení, které se bude konat v nedaleké O2 aréně – metro by tu mělo znovu zastavovat před 25. březnem.
Žižkovské zahrady, Praha
Žižkovské zahrady |
V Praze se nyní staví hned několik developerských projektů, k dokončení ale mají všechny ještě daleko. Jedním z těch, které budou hotové už letos, je projekt Žižkovské zahrady. Bytový dům na úpatí Vítkova zde staví skupina CPI a projekt zahrnuje přes dvě stovky bytů a několik komerčních jednotek v parteru. Součástí projektu je i umělecké dílo. Ve vnitrobloku se bude nacházet abstraktní skulptura stromu od českého sochaře Jana Dostála.
D11
Úsek dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří na Náchodsku. |
Od září 2023 je hotová polská dálnice S3 k českým hranicím. „Může to znít zvláštně, ale Česko má přístup k moři,“ uvedl tehdy premiér Polska Donald Tusk. Ne tak docela. Na české straně totiž autostráda stále chybí. Část dálnice D11 by tu nicméně mohla být už letos na jaře. Jde o 3,5 kilometru dlouhý úsek do Královce, který by se měl otevřít už v dubnu. Zbytek dálnice až do Trutnova bude hotový až v roce 2028.
D3
D3 |
Spojnice mezi Prahou a rakouskou hranicí se sice bude stavět ještě několik let, finišují se ale dílčí úseky. Letos by mezi nimi měl být i ten u Dolního Dvořiště. Od srpna 2025 je tady možné jezdit vždy v jednom pruhu, od léta 2026 by ale měla být dálnice kompletní. V prvním čtvrtletí roku 2027 pak bude dokončena celá část dálnice v Jihočeském kraji, do Prahy povede autostráda až ve třicátých letech.
T-mobile aréna, Brno
T-mobile aréna |
Druhá největší aréna v Česku pomalu roste v Brně, konkrétně na místním výstavišti. Domov tu bude mít hokejová Kometa, konat se zde ale budou moci i mezinárodní šampionáty, turnaje v bojových sportech, koncerty či kongresy. Celkem tu bude třináct tisíc míst k sezení. V říjnu 2025 dostala aréna své jméno, které jí dal mobilní operátor T-Mobile. Hotová budova měla být už na jaře, otevření se ale nakonec posunulo na říjen 2026.
Vranovské nároží, Brno
Vranovské nároží |
I Brno čeká rozsáhlá výstavba větších projektů na brownfieldech, ty se ale počítají na léta. K dokončení se tak blíží spíše menší projekty. Jedním z nich je Vranovské nároží v městské části Husovice. Projekt společnosti Avrioinvest by se měl dokončit ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.