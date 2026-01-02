Aktualizováno: Tesla ztrácí půdu pod nohama nejen v Evropě. Čínská BYD přebírá světový trůn
- Tesla loni prodala 1,64 milionu elektromobilů, druhý rok po sobě méně než předtím.
- Na pozici světové jedničky ji vystřídala čínská BYD s rekordními prodeji.
- Evropa se automobilce rozpadá pod rukama, výjimkou zůstává jen Norsko.
Americká automobilka Tesla přišla loni o vedoucí pozici na globálním trhu s elektromobily. Firma oznámila, že v roce 2025 prodala 1,64 milionu vozů, zatímco o rok dříve to bylo 1,79 milionu. Jde už o druhý meziroční pokles v řadě. Novým lídrem světového trhu se stala čínská automobilka BYD, která zvýšila odbyt na rekordních 2,26 milionu elektromobilů.
Musk doplácí na politickou angažovanost
Slabší výsledek Tesly se projevil i v samotném závěru roku. Ve čtvrtém čtvrtletí automobilka prodala 418 227 vozů, což je výrazný pokles oproti 495 570 autům ve stejném období před rokem. Zároveň zaostala za očekáváním analytiků, kteří podle průzkumu Visible Alpha počítali s prodejem zhruba 434 tisíc vozů.
Na výsledky měla negativní dopad i změna politiky ve Spojených státech. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa zrušila od konce září daňovou úlevu 7 500 dolarů na nákup elektromobilů, což podle analytiků ochladilo poptávku na klíčovém domácím trhu. Situaci nepomohly ani komplikované vztahy mezi Trumpem a šéfem Tesly Elon Musk, který prezidenta dříve podporoval a po jeho vítězství krátce vedl skupinu pro zefektivnění státní správy.
Tesla ztrácí Evropu
Globální oslabení Tesly se přitom potkává s problémy v Evropě. Jak ukazují čerstvá data z jednotlivých zemí, automobilka na konci roku výrazně ztratila ve Francii a ve Švédsku. Ve Francii se prosincové registrace vozů Tesla propadly o 66 procent na necelé dva tisíce aut, ve Švédsku dokonce o 71 procent. Celoroční propady na obou trzích se pohybují v desítkách procent a tržní podíl Tesly v Evropě klesl pod dvě procenta.
Výraznou výjimkou zůstává Norsko. Tam se v prosinci počet registrací vozů Tesla meziročně zvýšil o 89 procent a automobilka dosáhla rekordního tržního podílu přes 19 procent. Norsko je přitom nejpokročilejším elektromobilním trhem světa – téměř 96 procent všech nově registrovaných aut zde loni tvořily čistě elektrické vozy. Právě kombinace daňových pobídek a dlouhodobě stabilní podpory elektromobility drží Teslu na severu Evropy nad vodou.
Investoři vs. zákazníci
Podle analýzy agentury Bloomberg se rozdíl mezi očekáváním investorů a chováním zákazníků dál prohlubuje. Zatímco trhy sázejí na Muskův příběh o autonomním řízení, umělé inteligenci a robotaxi, reálné prodeje za touto vizí zatím zaostávají. Analytici navíc výrazně snížili dlouhodobé odhady – ještě před dvěma lety počítali s více než třemi miliony prodaných vozů ročně, dnes se očekávání pohybují kolem 1,8 milionu.
Tesla tak vstupuje do dalšího roku v nezvyklé pozici. Už není světovou jedničkou, v Evropě ztrácí dech a její dominance se opírá o stále užší skupinu trhů. Otázka, zda dokáže svůj technologický příběh znovu proměnit v růst prodejů, zůstává otevřená.