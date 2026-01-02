Zlato a stříbro zahájily rok 2026 růstem, navázaly na nejlepší výkony od roku 1979
- Obchodování v Asii se zlatem a stříbrem dnes vedlo k růstu cen.
- Podporou jsou očekávané nižší sazby v USA a slabší dolar, krátkodobě ale hrozí technický tlak na ceny.
- Velké banky dál počítají s pokračováním zdražování drahých kovů.
Zlato a stříbro v prvním obchodním dni roku 2026 posílily a navázaly tak na své nejlepší roční výsledky od roku 1979. Cena zlata se vyšplhala o více než procento k úrovni kolem 4 375 dolarů za troyskou unci, zatímco stříbro si připsalo 2,5 procenta 74,44 dolaru. Obchodníci upozorňují, že drahé kovy by si mohly po celý rok vést dobře díky dalšímu snižování úrokových sazeb v USA a oslabení dolaru, upozornila agentura Bloomberg.
V krátkodobém horizontu však panují obavy, že ceny mohou být pod tlakem v důsledku širšího převažování indexů. Po výrazné rally totiž mohou pasivní fondy sledující indexy část kontraktů, které drží, prodávat, aby se přizpůsobily nově potvrzeným vahám.
„Očekáváme, že během příštích dvou týdnů bude prodáno zhruba 13 procent celkového otevřeného zájmu na trhu se stříbrem na burze Comex, což povede k výraznému přecenění směrem dolů,“ odhadl Daniel Ghali, seniorní komoditní stratég TD Securities. Dodal, že nižší likvidita po svátcích může cenové pohyby ještě zesílit.
Mimořádný rok pro drahé kovy
Drahé kovy loni zaznamenaly prudký růst, i když na konci prosince panovala výrazná volatilita, kdy část investorů realizovala zisky a obchodní ukazatele naznačovaly překoupené trhy. Zlato v roce 2025 dosáhlo série rekordů, podpořené nákupy centrálních bank, uvolňováním měnové politiky amerického Fedu a slabším dolarem. Poptávku po bezpečných aktivech dále posilovalo geopolitické napětí a obchodní třenice vedené Spojenými státy.
Stříbro v roce 2025 rostlo ještě výrazněji než zlato, dosáhlo rekordních hodnot a překonalo úrovně, které ještě nedávno považovali za myslitelné jen ti nejoptimističtější pozorovatelé trhu. Kromě faktorů podporujících zlato těžilo stříbro také z přetrvávajících obav, že americká administrativa by mohla časem uvalit dovozní cla na rafinovaný kov.
Mezi předními bankami převažuje podpora dalšího růstu ceny zlata v letošním roce, zejména s ohledem na očekávané další snižování sazeb Fedem a na to, že prezident Donald Trump přetváří vedení americké centrální banky. Goldman Sachs Group Inc. minulý měsíc uvedla, že jejím základním scénářem je růst ceny až na 4 900 dolarů za unci, přičemž rizika vidí spíše směrem nahoru.
První pracovní den roku 2026 v Asii také výrazně zdražily palladium a platina. Obchodování bylo nicméně v pátek slabší, protože několik významných trhů, včetně Japonska a Číny, zůstává kvůli svátkům uzavřeno.