Carsharingy ožívají. Uživatelé sdílejí obytné i rodinné vozy či Enyaq | E15.cz

S rozvolněním pandemických opatření roste poptávka po sdílených vozech, špičku čekají firmy v hlavní letní sezoně. S příchodem teplejšího počasí se také prodlužuje průměrná doba, po kterou uživatelé s auty jezdí – v poslední době to jsou tři a více dnů. Například u společnosti HoppyGo, jež spadá pod Škoda Auto DigiLab a zprostředkovává sdílení napříč uživateli, činí průměrná cena za jednodenní využití vozu 850 korun.

S 2300 vozy patří HoppyGo k největším hráčům na českém trhu. Kromě aut na každodenní pracovní cesty nebo rodinné vozy na dovolenou má v nabídce i obytné, sportovní či historické vozy nebo kabriolety. Stejně jako u některých dalších společností si mohou uživatelé pronajmout například i nejnovější elektromobil Škoda Enyaq.

„Na základě rostoucího zájmu o sdílenou mobilitu chceme vozové portfolio rozšiřovat. Do naší platformy se může přidat každý, kdo své auto denně nevyužívá a chce si pronájmem vozu přivydělat,“ uvádí Robin Švaříček, ředitel HoppyGo, jenž si z pronájmu účtuje dvacetiprocentní provizi.

Příjmy nejaktivnějších pronajímatelů prostřednictvím této společnosti mají ročně přesahovat hranici dvou set tisíc korun, přičemž průměrný majitel měl loni půjčit svůj vůz dvanáctkrát. HoppyGo uvádí, že oproti předloňskému a loňskému roku roste poptávka aktuálně o 170, respektive o 80 procent. V posledních týdnech se má zvyšovat ještě rychleji.

„Letos očekáváme růst zájmu v řádech vyšších desítek procent. Výdělky majitelů tak s jistotou přesáhnou historických maxim, již v minulém roce celkově překročily patnáct milionů,“ dodává Švaříček.

Nejvyšší poptávka je po vozech střední a vyšší střední třídy, boom zažívají také vícemístné dodávky, kabriolety, minivany a obytné vozy. Nejžádanější jsou modely Škoda Fabia a Octavia a Ford Transit.

Z oživení trhu po celorepublikovém lockdownu těží i flotila 1100 aut společnosti Car4Way. „Na léto spouštíme otevírání vozů mobilním telefonem a v kombinaci s dovolenými a uvolňování protipandemických opatření vidíme další prostor pro růst,“ říká člen představenstva firmy Michal Pecina.

„Stále více lidí si uvědomuje, že pokud najedou za rok méně než deset tisíc kilometrů, rozhodně se jim nevyplatí pořizovat vlastní vůz,“ tvrdí ředitel českého zastoupení společnosti Anytime Milan Beutl. Za dva roky podnikání na českém trhu eviduje služba přes 570 tisíc pronájmů, většinou se jedná o zhruba půlhodinové výpůjčky během pracovního týdne.

Se stovkou elektromobilů vstoupil do Prahy loni v únoru i GreenGo, dnes nabízí 220 vozů s elektromotorem pod kapotou, a to volkswageny e-up! a škodovky Citigo. „Lidé rozlišují, které auto si vezmou podle dostupnosti. Nejbližší bývá do pěti minut chůze v dané servisní zóně. Někdy zákazníci preferují škodovky, protože mají dvojnásobný dojezd. Užívají je mimo jiné i na rozvážky jídel,“ popisuje šéf GreenGo Šimon Čapek.

Carsharing funguje hlavně v Praze a Brně, zájemci ho ale najdou například i v Českých Budějovicích, kde sídlí GoDrive. „Optimální počet vozů pro obsluhu centra města je 25. Toho bychom chtěli dosáhnout do konce roku. Trend sdílení sílí s dospíváním mladé generace, která už v takové míře nepotřebuje vlastnit auto, s čímž je spojena řada povinností,“ domnívá se zakladatel služby Jakub Geršl.

K městům s nejpočetnějšími flotilami sdílených vozů v zahraničí patří Moskva či Tokio. Po silnicích ruské metropole mělo předloni jezdit téměř sedmnáct tisíc vozů, uvedla agentura Bloomberg.

Trendu si všímají i automobilky, kterým může častější sdílení vozů odsát část klientely. I proto se byznysu řada z nich věnuje. Tak například americký gigant General Motors dříve investoval do přepravní společnosti Lyft, do Hamburku se od července vrací značka MOIA, jež spadá pod Volkswagen.

Uživatelů carsharingu bylo loni v Evropě přes patnáct milionů, tedy o sedmdesát procent více než v roce 2018. Na starý kontinent tak připadla přibližně polovina celosvětového trhu sdílené mobility. Celková evropská flotila se loni zvýšila o polovinu na 150 tisíc vozů, vyplynulo z analýzy společnosti Deloitte. Podle studie EY může jeden sdílený vůz nahradit až patnáct soukromých aut, což může výrazně přispět ke snižování ekologické zátěže.

Zdaleka ne každá služba sdílící dopravní prostředky se ale na trhu udrží. Začátkem června například stáhl své elektrické skútry a koloběžky z ulic ostravský re.volt. Důvodem měla být dlouhodobá ztráta, kterou ještě umocnily dopady pandemie.