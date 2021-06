Co čekat od gigafactory Volkswagenu. Česko na obřím projektu nemusí jen vydělat | E15.cz

Šéf koncernu Volkswagen Herbert Diess přijede do Česka jednat o možné stavbě gigafactory , tedy továrny na baterie pro elektromobily. Měla by v Česku vzniknout? A kdo sehraje důležitou roli v souboji o "největší" investici této vlády?

Pozitiva

+ Impulz českému autoprůmyslu

Vznik gigafactory v Česku by znamenal velký impulz nejen pro samotnou automobilku, ale i pro řadu navázaných odvětví a firem. Za stávajících podmínek dodavatelům autoprůmyslu hrozí, že s příchodem elektromobility přijdou o značnou část zakázek. Elektromobily se totiž skládají z menšího množství součástek, jejichž výroba závisí hlavně na bateriích. Vznik gigafactory by umožnil řadě firem přeorientovat, upravit svou stávající produkci směrem k elektromobilitě a vyjít z transformace autoprůmyslu se vztyčenou hlavou.

+ Provázanost s lithiem na Cínovci

Zatímco před posledními sněmovními volbami se o lithiu na Cínovci hovořilo v souvislosti s údajnou „krádeží za bílého dne“, tentokrát padají slova především o výhodném propojení těžby tohoto cenného kovu a přilákání gigafactory Volkswagenu. Ložisko v Krušných horách patří k největším v Evropě, propojení s případnou továrnou německého koncernu by tak dávalo logicky smysl.

+ Zaměstnanost

Továrna na baterie by vytvořila několik tisíc nových pracovních míst vyžadujících značnou kvalifikaci. Další místa by vznikala v návazných oborech. Že je o experty v této oblasti velký zájem, dokládá přetahovaná mezi Teslou a Volkswagenem v Německu. Exodus zlatem vyvažovaných odborníků na bateriový byznys k americkému výrobci se nicméně nekoná. Němci sázejí na jistotu a benefity prověřeného koncernu. Vrcholní manažeři si ovšem mohou v Tesle u západního souseda vydělat i miliony korun ročně.

Negativa

Ekologické dopady

Kritici gigatováren namítají, že může mít chemická výroba baterií ekologické dopady na okolí. Části aktivistů v Německu také vadí, že se kvůli gigafactory Tesly u Berlína vykácí tři sta hektarů lesa a že dojde k velké spotřebě pitné vody v oblasti blízko přírodní rezervace. Ani němečtí ochránci přírody ale nejsou v „boji“ proti továrně jednotní, část z nich ekologické dopady zpochybňuje. Podobnou debatu lze čekat i v Česku, pokud by zde měla továrna vzniknout.

- Zpochybňovaná přidaná hodnota

Nebuďme montovnou, zaměřme se na to zásadní - výzkum a vývoj, nabádají nejen tuzemští ekonomové, mezi nimi i hlavní ekonom Deloitte David Marek. V továrně na baterie nevidí zásadní přidanou hodnotu, kterou by přinesl právě výzkum a vývoj.

- Další zvýšení závislosti na autoprůmyslu

Produkce autoprůmyslu tvoří 23 procent české průmyslové výroby, 21 procent českého exportu a 9 procent HDP ČR, podniky zaměstnávají 133 tisíc pracovníků. Vyplývá to ze statistik Sdružení automobilového průmyslu. Jestli je to větší diverzifikace, co chrání ekonomiky před otřesy, gigafactory k jejímu rozšíření nepřispěje.

Kdo hraje důležitou roli?

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO)

O české gigafactory hovoří jako o možné největší investici současné vlády. Případný úspěch a přilákání miliard do baterek by posloužil nejen jako solidní trumf před sněmovními volbami, ale i jako pozitivní signál ostatním potenciálním investorům do dalších továren na baterie v Česku. Havlíček se účastní jednání na vrcholné úrovni mezi Volkswagenem, Škodou a ČEZ, případné zlákání Volkswagenu by znamenalo i jeho osobní významný úspěch.

Šéf koncernu Volkswagen Herbert Diess

Zapíchnout prst do mapy a rozhodnout, kde se bude stavět - to je úkol pro nejmocnějšího muže koncernu. Při porovnávání investičních pobídek od Česka a dalších, v tomto ohledu konkurenčních států, bude určující mimo jiné geografická poloha zemí, cena práce, míra zdanění nebo dostupnost subdodávek. Právě blízkost Německu může představovat významnou českou výhodu.

Ředitel ČEZ Daniel Beneš

Zatímco na skutečně masové rozšíření elektromobilů si ještě pár let počkáme, o vítězech a poražených transformace autoprůmyslu se rozhoduje nyní. Kormidelník ČEZ to dobře ví a energetického obra tlačí do klíčových projektů: polostátní podnik se má spolupodílet na fungování gigafactory, na Cínovci chystá těžbu lithia - kovu budoucnosti, jenž je klíčový pro baterie - a staví síť dobíjecích stanic.

Šéf Škoda Auto Thomas Schäfer

Pandemie ukázala, jak důležité je mít klíčové komponenty po ruce a nezáviset na půl světa vzdálených výrobcích. Kdyby vznikla gigafactory v Česku, mladoboleslavská automobilka by získala dnes tolik ceněnou jistotu dodávek a ušetřila by za samotný převoz baterií, které dnes putují dlouhé týdny z Asie. Gigafactory v Česku by dala Schäferovi velmi cenný nástroj ke zrychlení transformace firmy směrem k e-pohonům.

Spoluvlastník Sokolovské uhelné Jaroslav Rokos

Součástí obří investice chce být i Sokolovská uhelná, která pro gigafactory nabízí své pozemky na Sokolovsku. Její ambice jsou v tomto projektu ale mnohem větší. Chce vytvořit celistvý zpracovatelský řetězec, v rámci něhož by chemicky upravovovala lithium společnosti RSJ do podoby, která by byla použitelná k výrobě baterií v gigafactory. Pokud by tuto roli získala, je připravena postarat se i recyklaci baterií.