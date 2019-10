Česká pošta Vánoce nepodceňuje: čeká až patnáct milionů balíků | E15.cz

Pět tisíc brigádníků a agenturních pracovníků nabírá Česká pošta pro předvánoční sezónu. Loni od října do 16. prosince pošta odbavila 14 milionů balíků, letos jich očekává ještě o milion více.

„Během standardního období přepravuje pošta 150 až 200 tisíc balíků denně. V předvánoční špičce, listopadu a části prosince, by to letos mělo být 316 tisíc balíků denně,“ odhaduje ředitel logistiky České pošty Petr Cinkl. Kvůli očekávanému nárůstu provozu pošta již během září nabrala téměř tisícovku brigádníků.

V současné době působí na poště problémy a zmatky především zásilky z Číny, kterých v předvánoční špičce roztřídí zhruba deset tisíc za den. „Často jsou špatně zabalené, popsané a mají nestandardní velikost i tvar. Nejde je zpracovat automaticky, a vyžadují tak pracovně náročné ruční třídění,“ doplnil Cinkl. Navíc zásilky z Východu bývají často odeslány jako běžné psaní, které má ovšem rozměr balíku. V takovém případě nastává i problém je doručit zákazníkovi do jeho poštovní schránky.

Česká pošta se loni dostala do miliardové ztráty. Vedení připravilo plán restrukturalizace, do roku 2021 se chce vrátit k zisku v řádu desítek milionů korun. Zároveň chce během šesti let snížit počet zaměstnanců ze současných třiceti na třiadvacet tisíc. Ke slovu se více dostanou moderní technologie.

Podívejte se do centrální třídírny České pošty v pražských Malešicích: