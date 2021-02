České tramvaje v Helsinkách. Kellnerova Škoda Transportation tam dodá další desítky vozů | E15.cz

Škoda Trasportation nejbohatšího Čecha Petra Kellnera dál expanduje do Finska. Její tamní pobočka dodá do Helsinek dalších 23 tramvají typu ForCity Smart Artic X54. Skupině PPF se v Helsinkách daří. V hlavním finském městě jezdí už 70 tramvají předchozího typu. Další desítky se vyrábí. Informaci potvrdil mluvčí plzeňské Škody Transportation Jan Švehla. Hodnotu kontraktu skupina neuvedla. Pohybuje se ale odhadem v řádech stovek milionů korun.

"Jsme velice hrdí na toto nejpokročilejší lehké železniční vozidlo na trhu, kde je vůbec poprvé kombinována vícečlánková konstrukce s plně otočnými podvozky," řekl generální ředitel Škody Transtech Juha Vierros. Podle něj jsou vozidla řady Artic navržena pro náročné severské podmínky a ForCity Smart Artic X54 je moderní vysokorychlostní tramvaj vhodná jak na tratě mezi městy, tak i do center. Místní dopravní podnik Helsinki City Transport (HKL) plánuje vozidla nasadit na linkách do městských částí Yliskylä a Haakoninlahti. Budou jezdit i po novém mostním systému Crown Bridges, jehož stavba by měla být dokončena v roce 2026.

"HKL důvěřuje tramvaji Škoda Artic, která je vyvíjena a vyráběna ve Finsku. Místní objednávky mají zásadní význam pro stabilitu naší továrny Škoda Transtech ve Finsku, která zaměstnává více jak 600 lidí v regionu Kajnu (výrobní závod je ve městě Otanmäki)," řekl Zdeněk Majer, šéf představenstva Škody Transtech a člen představenstva Škody Transportation Group. Nové vozy budou identické s tramvajemi, které jezdí na lince z Helsinek do sousedního Espoo.

V Helsinkách jezdí 70 tramvají modelu X34, které předcházely typu ForCity Smart Artic X54. Dalších 29 vozidel na linku lehké železnice se vyrábí. "Helsinky tak budou mít dohromady i s dnešní objednávkou 122 tramvají z rodiny Artic," uvedl Švehla. Dále pokračují dodávky 19 vozidel do finského Tampere (kontrakt za 2,7 miliardy Kč), kde už jsou první v testovacím provozu. Tři vozy už obdržel dopravní podnik v německém Schöneiche.

"Tramvaje ForCity Smart Artic, které se postupně zavádějí od roku 2013, fungovaly z pohledu HKL velmi dobře a byli s nimi spokojeni i cestující. Nový typ X54 určený na Crown Bridges a linku lehké železnice 550 bude velkým bratrem vozidla Artic X34, které jezdí v centru. Oba typy jsou perfektně připraveny na výzvy naší železniční sítě a klimatu," řekl generální ředitel HKL Ville Lehmuskoski.