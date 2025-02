Česko chce zachraňovat autoprůmysl, navrhuje zmírnění požadavků na snížení emisí

Česko navrhlo Evropské komisi zmírnění požadavků na snížení emisí pro nově vyráběná auta. Nově by neměly vykazovat plnění emisních limitů každý rok, ale v pětiletém období. Případné sankce za nesplnění cílů by se také vyměřovaly až po pěti letech, tedy po roce 2029. V rámci tohoto pětiletého období by se měly emise snížit o 15 procent. Na páteční tiskové konferenci to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).