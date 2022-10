Cena elektřiny na burze 2022: Aktuální graf a proč zdražuje | E15.cz

Cena elektřiny a jak se určuje

Cena elektřiny se standardně skládá ze dvou částí, neregulované a regulované ceny.

Neregulovaná cena Je odvozena od ceny silové elektřiny na burze a marže dodavatele. Tvoří ji pevná měsíční sazba a cena elektřiny ve vysokém a nízkém tarifu. Toto je složka, kterou může ovlivnit dodavatel energií. Regulovaná cena Stanovuje ji Energetický regulační úřad (ERÚ) a zahrnuje mimo jiné náklady spojené s výrobou a distribucí elektřiny nebo s údržbou a případnými inovacemi sítí. Spadá sem i poplatek za obnovitelné zdroje energií. Tato složka tvoří minimálně polovinu celkové ceny a dodavatel energií ji nemůže ovlivnit.

Cena elektřiny na burze a co ji ovlivňuje

Nejprve je třeba si říct, jak funguje burza s elektřinou. Protože elektřinu zatím není možné efektivně skladovat, je klíčové, aby se nabídka vyrovnala poptávce. Na burze se tak setkává poptávka po elektřině a nabídka jednotlivých elektráren. Ty si samy nastaví cenu elektřiny a určí množství, které jsou schopny vyrobit.

Při uspokojování poptávky se potom postupuje od nejnižších cen. Poslední, a tedy i nejdražší zdroj, který je potřebný k uspokojení poptávky, následně určí cenu pro celý trh. Říká se tomu marginální cena elektřiny, poslední akceptovaná elektrárna se označuje jako závěrná. Znamená to, že i elektrárny, které nabízely nižší cenu, obdrží sazbu posledního zdroje. Elektrárny, které naopak měly nastavené vyšší ceny, v daném období vůbec vyrábět nebudou.

Z toho vyplývá, že čím vyšší je poptávka po energiích, tím vyšší je i výsledná cena, protože ji určují dražší elektrárny.

Aktuální graf: Cena elektrické energie na burze

Proč roste cena elektřiny v roce 2022?

Cenu, za niž jednotlivé elektrárny nabízejí svou elektřinu na burze, ovlivňuje několik faktorů. Tím zřejmě nejvýznamnějším je způsob, jakým elektřinu vyrábějí. Nejlevnější elektřina pochází z obnovitelných zdrojů, naopak tu nejdražší v současné době produkují elektrárny, které při výrobě používají plyn.

Právě prudké zdražení této komodity má proto významný vliv i na zvyšování cen elektřiny. Vzhledem k odstavení řady evropských uhelných i některých jaderných elektráren jsou to právě plynové elektrárny, které při vyšší poptávce určují cenu elektřiny pro celý trh.

Jak se nakupuje elektřina?

Podmínky nákupu elektřiny si určuje přímo konkrétní burza. Na některých burzách mohou kromě dodavatelů energií nakupovat třeba i další velcí odběratelé, jako jsou například města, nemocnice, školy nebo velké průmyslové společnosti. Před pár lety bylo poprvé umožněno nakupovat elektřinu na burze i běžným domácnostem. Je ovšem třeba, aby se sešlo více domácností a byla splněna podmínka minimálního množství odebrané energie.

Nákup elektřiny přímo na burze sice může být o něco výhodnější, při běžné spotřebě energií ovšem přílišnou úsporu nepocítíte. Navíc je třeba počítat s tím, že se jedná o administrativní proces, který zabere nějaký čas.

Cena elektřiny se na burze mění i v průběhu dne. Nákupčí proto mají za úkol pečlivě monitorovat situaci a hledat optimální čas pro nákup. Elektřinu je kromě burzy možné nakupovat i přímo u výrobců, přes brokery, kteří transakce zprostředkovávají, nebo na spotovém trhu organizovaném Operátorem trhu s energiemi (OTE), kde probíhá okamžitý nákup na aktuální den. Pokud jde o burzu, pro Českou republiku je klíčová European Energy Exchange v německém Lipsku. Přímo v Česku potom funguje její dceřiná společnost, pražská burza Power Exchange Central Europe.

Zálohy a cena elektřiny na burze v souvislostech

Velcí dodavatelé často nakupují elektřinu na burze hned na několik měsíců, nebo dokonce i let dopředu. Nekupují ji fyzicky, ale zajišťují si její cenu na stanovené období. To je důvod, proč se růst nebo i snižování cen na burzách propisuje do vyúčtování běžných spotřebitelů s jistým zpožděním. Právě díky tomuto způsobu nakupování elektřiny si u svého dodavatele můžete zajistit fixaci ceny na několik následujících let.

Problém ovšem nastává ve chvíli, kdy fixace skončí. To už se do nově nastavených cen propíšou aktuální, v současné chvíli několikanásobně vyšší sazby.

Největší dodavatelé elektřiny v ČR – ČEZ, PRE, E.ON

Největšími českými dodavateli elektřiny jsou ČEZ, E.ON a PRE (Pražská energetika), kteří současně působí jako distributoři, tedy mají na starost správu soustavy pro rozvod elektřiny. Distributora si nemůžete vybrat, je vám přidělen podle místa, kde elektřinu odebíráte. Vybrat si můžete pouze dodavatele. Tam už kromě těchto tří hlavních najdete i několik desítek alternativních. Aktuální ceny elektřiny jsou potom k dispozici na oficiálních webových stránkách dodavatelů:

Dodavatelé nyní na svých stránkách sami upozorňují především na mimořádně vysoké ceny energií na trhu a zmiňují, že celou situaci pečlivě analyzují. E.ON potom s ohledem na současnou situaci dočasně neumožňuje přechod od jiných dodavatelů a nabídky pro nové zákazníky připravuje pouze v případě, že se jedná o připojení nového odběrného místa.

Prognóza analytiků pro cenu elektřiny

Prognózy zatím nejsou příliš optimistické. Je jisté, že letošní rok bude pro spotřebitele extrémně drahý, nikdo si ale zatím příliš netroufá odhadnout další vývoj. Zdražování se očekává i v příštím roce a zatím není jisté, kdy dojde k vyřešení energetické krize. Záleží na několika faktorech. Jedním z těch nejdůležitějších je další vývoj války na Ukrajině.

Aby vláda během následující topné sezóny domácnostem alespoň trochu pomohla s vysokými účty za energie, představila úsporný tarif. První část příspěvku by lidé měli zaznamenat už na říjnových fakturách za energie.

Zastropování cen elektřiny

O dalších možnostech, jak řešit vzniklou situaci, se jedná mimo jiné i na úrovni evropských ministrů pro energetiku. Podrobnosti řešili ministři energetiky na mimořádných zasedáních, které svolalo české předsednictví v Radě Evropské unie.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) předem avizoval, že chce z jednání vyjmout návrh na zastropování cen plynu z Ruska, protože toto řešení podle něj krizi nevyřeší. Jednat chtěl mimo jiné o oddělení cen elektřiny a plynu na trhu, emisních povolenkách nebo o daňových úpravách pro výrobce a distributory energií.

Na dosud posledním zasedání evropských ministrů energetiky, které proběhlo v pátek 30. září, tak vznikla evropská dohoda o zastropování cen elektřiny. Ministři se shodli na třech opatřeních, konkrétně na zastropování cen elektřiny, která pochází z jiných než plynových zdrojů, dále na povinných úsporách ve spotřebě energií a zdanění mimořádných zisků producentů fosilních paliv.

V nejbližších dnech bychom se také měli dozvědět podrobnosti týkající se české novely energetického zákona, která umožní zastropování cen elektřiny a plynu pro maloodběratele. Zatím se hovoří o šesti korunách za kilowatthodinu silové elektřiny.

Videoprůvodce: Drahé energie a zastropování cen