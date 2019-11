Česko získá spojení buď s Bangkokem, nebo Kuala Lumpur, potvrdil šéf AirAsia. Setká se s Babišem | E15.cz

Největší asijský nízkonákladový dopravce letecky propojí Českou republiku buď s Thajskem, nebo s Malajsií, potvrdil šéf AirAsia Tony Fernandes na páteční tiskové konferenci v Kuala Lumpur. Fernandes se kvůli otevření nové linky vydá nejspíš v lednu do Česka, aby o spojení jednal s premiérem Andrejem Babišem.

Babiš přitom letos v dubnu uvedl, že AirAsia začne létat na trase Praha-Bangkok už od 26. října. Nyní je jasné, že se jeho slib bude realitě vzdalovat v řádu měsíců. “Mohu potvrdit, že AirAsia bude létat do Evropy a že bude Česká republika prvním zemí,” prohlásil Fernandes. Kdy se tak stane, zatím není jasné - dosavadní průtahy s otevřením linky způsobily zpoždění s dodávkami nových letadel do flotily dopravce.

Fernandes se vypraví na začátku příštího roku kvůli plánovanému leteckému spojení do Prahy. “Mohu potvrdit, že poletím do Česka pravděpodobně v lednu na schůzku s premiérem Babišem,” dodal Fernandes. Z jeho slov také vyplývá, že se Babišův slib nemusí naplnit nejen v otázce termínu spuštění linky, ale i v otázce cílové destinace. “Zatím nebylo rozhodnuto, jestli budeme létat z Bangkoku, nebo Kuala Lumpur,” pokračoval Fernandes. Dosud se přitom hovořilo takřka výhradně o spojení hlavního českého města s Bangkokem.

O obě možné cílové destinace má Letiště Praha dlouhodobý zájem, stejně jako o Japonsko, Hongkong či Tchaj-wan. Nejvíc cestujících by přitom měla generovat právě thajská metropole, řekl šéf Letiště Praha Václav Řehoř v loňském rozhovoru pro deník E15: “Každý rok cestuje mezi Prahou a Bangkokem zhruba sto tisíc lidí, polovina z nich jsou navíc Češi, zbytek Thajci. Je důležité, že je trh vyrovnaný. Když víme, že trh existuje, jdeme za druhou stranou a jednáme.”

Zatímco se tak propojení české metropole s jednou z dalších asijských destinací přibližuje, plánovaná expanze AirAsia do USA dostala zásadní trhlinu. Americký úřad pro civilní letectví FAA totiž podle agentury Reuters snížil hodnocení bezpečnosti aerolinky do druhé kategorie, prozatím tak dopravce, se kterým loni cestovalo přes 44 milionu pasažérů, do USA létat nesmí.