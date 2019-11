Letiště Praha rozšíří druhý terminál za 16 miliard korun | E15.cz

Kapacita největšího českého letiště se výrazně zvýší. Letiště Praha totiž může díky svolení od ministerstva financí investovat zhruba devět miliard korun do rozšíření Terminálu 2 a dalších asi sedm miliard do přidružených staveb, například do pojezdových drah, parkovacího domu nebo do komunikací. Celkový balík všech investic, se kterými počítá dlouhodobá strategie, dosahuje částky asi 55 miliard korun. Hotovo má být do roku 2028. Naopak rozhodnutí o výstavbě nové ranveje MF a letiště prozatím odkládají, budoucí verdikt se bude odvíjet od aktuální situace na trhu.