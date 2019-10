Pražské letiště přestává být přestupní stanicí. Mění se v cíl | E15.cz

Vybudovat z Ruzyně významný přestupní uzel se nedaří ani při současném rekordním provozu. Cestující, kteří na Letišti Praha přistanou, v Česku převážně zůstávají. Ještě v roce 2010 přitom přestupovala téměř čtvrtina všech pasažérů. Jejich podíl za posledních pět let však spadl pod tři procenta, jak vyplývá z dat letiště.

Zatímco tak podnikům zaměřeným na cestovní ruch přibývají zákazníci – počty odbavených cestujících dlouhodobě rostou – letiště přichází o některé příjmy, především o část poplatků od aerolinek. Cestující na přestupu totiž zaplatí dopravci a potažmo letišti na poplatcích více.

„O zvyšování počtu přestupujících máme dlouhodobě zájem. Prudký pokles jsme zaznamenali převážně kvůli změnám obchodního modelu dopravců se základnou v Praze,“ uvádí mluvčí letiště Kateřina Pavlíková. V letošním roce prý dochází k mírnému navýšení přestupujících cestujících díky rozvoji dálkových linek.

Příkladem mohou být České aerolinie, míní letecký odborník z poradenské společnosti EY Petr Kováč. „Přes Prahu létalo velké množství cestujících například ze Skandinávie do jižních destinací, avšak ziskovost těchto linek byla problematická. Ekonomický aspekt pak dopravce přiměl změnit přístup,“ tvrdí Kováč.

Pokles počtu přestupujících cestujících je také ovlivněn schopností aliance dopravců koordinovat své lety. „Aliance SkyTeam, která zahrnuje i České aerolinie, nepatří v tomto ohledu k nejsilnějším. To může letiště jen těžko ovlivnit,“ doplňuje Kováč. Řešením by mohlo být více dálkových spojů, jedná se například o zavedení linky do Vietnamu.

K navýšení poměru přestupujících cestujících může přispět i skladba destinací, která bude z Letiště Václava Havla Praha dostupná. „Aerolinky mohou navýšení počtu tohoto segmentu cestujících přispět vzájemnou spoluprací v rámci codesharových letů. Vidíme do budoucna slibný potenciál i u self-connecting cestujících,“ uvedla také Pavlíková.

Počty odbavených pasažérů Ruzyni každoročně rostou od roku 2013. Letos odbaví rekordních 17,8 milionu cestujících, uvedl šéf letiště Václav Řehoř. Obdobně velkému varšavskému letišti, které loni odbavilo téměř osmnáct milionů cestujících, však narostl poměr přestupujících pasažérů z předloňských 24 procent na 31 procent.

Ruzyně získala lepší rating

Letiště Praha si polepšilo v hodnocení ratingové agentury Moody’s, která zvýšila hodnocení společnosti o jeden stupeň z A1 s pozitivním výhledem na Aa3 s výhledem stabilním. Stupeň Aa3 je v rámci investičního pásma hodnocen jako velmi kvalitní. Týž rating letos získala Česká republika.