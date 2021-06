Supersportovní elektromobil z Chorvatska přijde na 50 milionů korun | E15.cz

„Toto auto se zrodilo, aby nastavilo laťku a přepsalo normy pro silná auta,“ řekl při představení vozu zakladatel společnosti Mate Rimac, jemuž se přezdívá evropský Musk. Automobilka se ve své záhřebské továrně chystá vyrobit pouze 150 vozů tohoto modelu. Cena se vyšplhá na dva miliony eur, překročí tedy padesát milionů korun. Nevera s původním označením Concept Two měla stát o polovinu méně.

Chorvatská značka láká zájemce na mimořádný výkon, vůz poháněný čtyřmi elektromotory slibuje nejvyšší rychlost 412 kilometrů v hodině a dojezd na jedno nabití 550 kilometrů. Automobilové fajnšmekry musí nadchnout obrovský výkon systému 1408 kilowattů, kterému odpovídá zrychlení. Nevera akceleruje z nuly na 96 kilometrů za hodinu během 1,85 sekundy a na třístovku vystřelí za 9,3 sekundy.

Pilotovi usnadňuje řízení dvanáct ultrazvukových čidel, třináct kamer a šest radarů. Dokážou se postarat o částečně autonomní řízení a na okruhu navíc ukazují nejvhodnější stopu.

Do Rimacu v minulosti investovaly zavedené značky Hyundai, Kia a Porsche, každá z nich kolem dvou miliard korun. Rimac také všem třem dodává elektromotory.

Vedle Rimacu vstoupí na trh i další elektromobilní startupy. Značka Rivian chce zahájit prodej v nejbližších měsících a do konce roku by se k ním měla přidat také Lucid Motors. Automobilka Fisker, jejíž vozy modelu Ocean půjdou do prodeje příští rok, poskytne první nový vůz papežovi. V příštím by měly vstoupit na trh s elektromobily startupy Faraday Future nebo Canoo.