Chystá se první soukromá dálnice v Česku. Dílčí úsek D4 postaví a bude udržovat francouzská DIVIa | E15.cz

Část dálnice D4 by mělo formou PPP projektu postavit a následně provozovat konsorcium DIVia, které tvoří zahraniční firmy Vinci a Meridiam. Stavebně a projekčně bude za projektem stát česká firma Eurovia. V soutěži uspělo s nabídkou 16,55 miliardy korun. Konsorcium postaví 32 kilometrů dálnice, které bude s ještě dalšími 16 kilometry následných 25 let provozovat. Uvedl to mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Výsledek tendru není ještě definitivní, neúspěšní uchazeči mohou podat námitky. V Česku jde o první PPP projekt, kdy dálnici postaví a následně bude provozovat soukromá firma.