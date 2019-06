ČSA patří mezi nejméně dochvilné aerolinky světa | E15.cz

Přesnost letů evropských aerolinek se v uplynulých 12 měsících výrazně zhoršila. S přílety a odlety na čas mají velký problém i České aerolinie, jejich dochvilnost totiž patří mezi nejhorší nejen v Evropě, ale i globálně. Vyplývá to z údajů analytické společnosti OAG . V analogickém žebříčku vzdušných přístavů si dobře nevedlo ani Letiště Praha. To ovšem údaje OAG rozporuje.

Pokud jste v nedávné době letěli s Českými aeroliniemi, byla pravděpodobnost, že dorazíte do cíle včas pouhých 59,4 procenta. Hůře než český národní dopravce skončily jen kanadská společnost Sunwing Airlines a filipínské aerolinky Cebu Pacific.

Bez zpoždění se nedařilo létat ani dalším evropským aerolinkám, počet zpožděných letů se meziročně v průměru zvýšil o 14 procent. Evropské aerolinky si dlouhodobě stěžují na hustý provoz nad kontinentem, ostatně také české Řízení letového provozu loni zaznamenalo rekordní počet pohybů letadel nad naším územím. I v těchto podmínkách ale někteří evropští dopravci zvládají létat s minimem zpoždění, například lotyšské Air Baltic dostaly včas do cíle 88 procent svých letů a podle OAG jsou tak šestými nejdochvilnějšími aerolinkami světa.

Druhou českou aerolinku, společnost Smartwings, OAG do svého ročního reportu nezahrnula. Z průběžných měsíčních údajů vyplývá, že v květnu lety dopravce dorazily do cíle včas ve čtyřech z pěti případů, což Smartwings řadí přibližně do středu pole hodnocených aerolinek.

Další žebříček OAG, který hodnotí včasnost odletů a příletů podle letišť, vystavuje nelichotivé vysvědčení i pro Letiště Praha. S nanejvýš patnáctiminutovým zpožděním v Praze během uplynulých 12 měsíců přijali nebo vyslali 69 procent letů. To sice největší české letiště řadí na roveň dalších evropských letišť, zároveň to ale v hodnocení OAG znamená pouhou jednu hvězdičku z pěti.

Letiště Praha ovšem s hodnocením OAG nesouhlasí. „Neznáme metodiku, neznáme původ dat, ani způsob jejich zpracování či interpretaci. Z toho důvodu je tedy pro nás obtížné přistupovat k datům jako k relevantním,“ uvedl mluvčí letiště Roman Pacvoň. Podle vlastní statistiky letiště bylo vloni zpožděno v průměru 34 procent odletů a průměrná doba zpoždění činila 18,5 minuty. „Letiště Praha může zpoždění ovlivnit jen zcela minimálně, podle statistik pouze v 0,5 procenta případů,“ dodal Pacvoň s tím, že za polovinu zpoždění na odletech mohou v takřka polovině případů pozdní přílety letadla do Prahy.