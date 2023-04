Brennerský průsmyk chystá pro kamiony povinnou rezervaci | e15.cz

Kamiony jedoucí Brennerským průsmykem na hranicích Rakouska a Itálie mají mít brzy povinnost si rezervovat termín svého průjezdu. Navrhují to hlavy regionálních vlád Bavorska, Tyrolska a Jižního Tyrolska. Chtějí tak omezit pravidelné zácpy na jedné z nejvytíženějších evropských silničních tras.

Předsedové tří regionálních vlád podepsali memorandum, ve kterém se zavazují vyvinout elektronický systém usměrňující provoz na této alpské dálnici. „Vznikne dálnice, na níž si bude možné podobně jako na letišti rezervovat sloty. Bezplatně, ale povinně,“ prohlásil bavorský premiér Markus Söder. Podrobný koncept systému chtějí regionální vlády představit na podzim. Návrh ještě musejí schválit národní parlamenty Itálie, Německa i Rakouska, dohodu pravděpodobně bude muset zastřešit mezivládní smlouva. Spustit by se rezervační systém mohl za dva roky.

Takzvaný Brennerský koridor z německého regionu Horní Bavorsko přes Rakousko do Itálie patří k nejvytíženějším dopravním cestám mezi severní a jižní Evropou. Loni jím, a tím pádem i Brennerským průsmykem projelo 2,5 milionu nákladních vozidel. Pro srovnání – v roce 2000 to byla necelá polovina. Přes Brenner nyní putuje 40 procent veškerého zboží překračujícího Alpy.

K omezování dopravy na přetížené trase sahají úřady již nyní. Tyrolsko ve vybraných dnech roku podle aktuální dopravní situace určuje, kolik kamionů může na dálniční tah vyrazit. Maximální počty bývají v nižších stovkách nákladních vozidel za hodinu. Omezení v Tyrolsku ale vyvolává dopravní zácpy v sousedních státech, které v nejvytíženějších měsících roku měří i 30 kilometrů.

Především mezi Itálií a Rakouskem se toto omezování provozu stará o četné spory zatěžující vzájemné vztahy. Bavorsko a Jižní Tyrolsko hrozily Tyrolsku, že kvůli jednostrannému omezování provozu podají stížnost k Evropské komisi.

Do budoucna by provozu v Brennerském průsmyku měl ještě více ulevit takzvaný železniční úpatní tunel. Systém tunelů dlouhý 64 kilometrů by se měl otevřít v roce 2032.

