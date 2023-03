Devět gigantů brázdících oceány: od obří jachty po největší nákladní loď světa | e15.cz

Největší nákladní loď: MSC OSCAR

Tato kontejnerová loď je tak obrovská, že se američtí rejdaři obávali, zda ve Spojených státech amerických bude vůbec mít kde přistát. Obslouží ji jen ty největší světové přístavy. Kdybyste do ní skládali osobní automobily, vešlo by se jich tam zhruba 39 000. Její nosnost je 197,362 tun. Byla postavena v Jižní Koreji a náklady na její stavbu činily přibližně 140 miliónů amerických dolarů. Délku má 395 m a uveze 19 224 normovaných kontejnerů.

Nejdelší nákladní loď světa: CSCL Globe

Tato obří loď byla spuštěna na vodu v roce 2014 a s MSC OSCAR z předchozí kapitoly se těsně přetahuje o prvenství. Zatímco MSC OSCAR má titul největší nákladní lodě z důvodu, že uveze o něco málo více kontejnerů, tento soupeř zas těsně vede na délku. Loď je dlouhá 400 metrů a široká 59 metrů.

Její maximální rychlost činí 22 uzlů (41 km/hod) a uveze o 124 kontejnerů méně než MSC OSCAR, tedy 19 100.

Největší osobní loď: Harmony Of The Seas

Výletní loď Harmony of The Seas je v podstatě plující město. Na její palubu se vejde téměř 6800 pasažérů a přes dva tisíce lidí posádky.

Je dlouhá 360 metrů a široká 60,5 metru. Má dieselelektrický pohon a dokáže plout rychlostí až 22 uzlů (zhruba 42 km/hod).

Nejvějtší jachta: Azzam

Na této luxusní jachtě o délce 180 metrů boháči najdou vše, po čem jejich srdce touží. Stavba Azzam trvala tři roky a vyšla na 600 milionů dolarů (cca 15 miliard korun). Nechal si ji postavit Khalifa bin Zayed Al Nahyan stojící v čele Spojených Arabských Emirátů.

Uvnitř je několik desítek luxusních kajut a hlavní sál o velikosti 29×18 m. Kromě luxusu se dbalo i na techniku. Pohon obstarávají dvě plynové turbíny a dva pomocné dieslové motory, výkon je 95 tisíc koní a umožní lodi plout rychlostí až 59 km/h. Výbava zahrnuje i malou ponorku.

Největší vojenská loď: Nimitz

Největší lodí postavenou k vojenským účelům je letadlová loď třídy Nimitz amerického námořnictva.

Má délku 333 metrů, šířku 77 metrů a energii pro 4 turbínová ústrojí zajišťují dva jaderné reaktory. Na palubě uveze až 90 letadel či vrtulníků různých typů. V letech 1968 až 2009 bylo postaveno celkem 10 takových lodí. Plánovaná životnost je 50 let.

Největší transportní loď: MV Blue Marlin

Tato loď zvládne transportovat součásti ropné plošiny, poškozené lodě, vojenskou techniku a tak dále. Poradila si dokonce i s poškozeným americkým torpédoborcem. Je dlouhá 224,8 metrů a široká 63,1 metru, obsluhu zajišťuje 60 lidí. K dispozici mají 38 kajut, tělocvičnu či saunu. Pro naložení či vyložení se umí loď částečně ponořit, aby se transportní plošina ocitla pod vodou.

Největší ponorná loď: Dockwise Vanguard

Tato loď je zajímavá tím, že se dokáže dočasně ponořit pod hladinu moře. No dobře, to už jsme zmiňovali i transportní lodi Blue Marlin. Jenže to je loď klasického tvaru, kdežto Dockwise Vanguard je víceméně plovoucí plošina a mohla by se zapsat také jako nejširší nákladní loď. Místo v dnešním výčtu si tak bezpochyby zaslouží obě. Dockwise Vanguard je dlouhá 275 metrů a široká 79 metrů.

Největší tanker: TI Asia

TI Asia patří do třídy takzvaných TI supertankerů (kromě ní do této třídy spadá ještě TI Africa, TI TI Europe a TI Oceania). Tyto tankery jsou dlouhé 380 metrů a může na ně být naloženo přes 3 miliony barelů ropy. Při plném zatížení mají výtlak 509,484 tun.

Největší těžební loď: Shell Prelude FLNG

Prelude byla navržena pro účely těžby a zkapalňování zemního plynu. Díky tomu zemní plyn může být shromažďován a v podstatě i rafinován přímo na moři – tedy bez nutnosti vést ho potrubím na pevninu.

Délka Prelude FLNG činí 488 metrů a šířka 74 metrů, což z ní dělá jednu z největších lodí světa vůbec. Připomeňme, že nejdelší kontejnerová loď má 400 m a nejširší nákladní 79 m.