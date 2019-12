Dopravci investují miliardy do obnovy železničního parku | E15.cz

Železniční dopravci plánují v příštích letech investovat miliardy korun do obnovy svého železničního parku. Největší z nich České dráhy v současnosti pořádají několik soutěží na nákup desítek nových vozů a lokomotiv, v příštích pěti letech chtějí na vlaky vynaložit až 40 miliard korun. Několik miliard korun chce v příštích třech letech investovat i RegioJet a další dopravci.

České dráhy plánují svůj vozový park postupně omlazovat. Nyní mají kolem 2210 osobních vozů, přes 500 lokomotiv a tisícovku ucelených souprav, průměrné stáří strojů je téměř 33 let. Řada z nich byla modernizována, obnovy by ovšem měly pokračovat, a to i pořízením nových vlaků. Ve výrobě má dopravce 31 elektrických vlaků pro regionální dopravu, které jsou součástí kontraktu na nákup celkem 50 vlaků. Dále se vyrábí pět patrových třívozových souprav a 50 osobních vozů pro dálkovou dopravu s rychlostí až 200 kilometrů za hodinu. Dopravce tyto vozy bude přebírat v následujících letech.

V současností pokračuje soutěž ČD na dodávku 120 regionálních vlaků a až 180 vozů pro dálkovou dopravu s rychlostí 230 kilometrů za hodinu. Podnik připravuje i tendr na nákup až 65 lokomotiv. Firma také nakupuje starší modernizované vozy v zahraničí.

RegioJet vypravuje 26 lokomotiv a kolem 170 vozů, které jsou složeny nových vozidel Astra z Rumunska a dalších starších vagonů, které dopravce rovněž koupil v zahraničí. Ty dopravce zrekonstruoval. Zároveň RegioJet nyní připravuje modernizaci desítek dalších vozů, v příštích třech letech by za ni měl utratit kolem tří miliard korun. V příštím roce bude přebírat první z 15 vícesystémových lokomotiv Bombardier. Společnost má navíc opci na desítky dalších těchto strojů.

Nejmladší vozový park má Leo Express. Ve flotile má pět vlaků Stadler, které provozuje na dálkových linkách. Dalších 15 regionálních vlaků Alstom firma vypravuje na lokálních tratích. V příštím roce plánuje nasazení tří vlaků Sirius od čínského výrobce CRRC. Na dalších 30 jednotek má společnost opci s hodnotou pěti miliard korun.

S nákupy a modernizacemi vlaků se zvyšuje jejich vybavenost. U nových vozidel ke standardní výbavě často patří klimatizace, audiovizuální systémy s obrazovkami, internetové připojení, elektrické zásuvky či USB konektory. Nové vozy jsou také většinou bezbariérové a často mají speciální místa pro rodiny s dětmi a služby pro ně nebo úložné prostory pro velká zavazadla či jízdní kola. V dálkových vozech se často mění také prostorové uspořádání, cestující totiž často preferují otevřené prostory proti klasickým uzavřeným kupé.

Symbolem investic do modernizace vozového parku byly v minulosti vlaky Pendolino, které před 15 lety poprvé vyjely do ostrého provozu. I v současnosti, zvláště po modernizaci, kterou dráhy dokončily v minulém roce, zařazuje dopravce Pendolina mezi své prémiové vozy.