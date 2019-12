CPI koupila pozemek u metra Nádraží Holešovice za více než 700 milionů | E15.cz

CPI kritizuje plánovaný společný podnik k rozvoji stanice Nádraží Holešovice a jeho okolí, který chce pražský dopravní podnik (DPP) založit s firmou Nové Holešovice Development ovládanou skupinou Karlín Group. CPI má o pozemky u stanice zájem a dopravní podnik by na ně měl podle ní vypsat výběrové řízení. DPP to dosud odmítal s tím, že by nedávalo smysl uzavřít partnerství s firmou, které kolem stanice žádné pozemky nepatří.

Pozemek CPI koupila vedle severního vestibulu stanice metra C Nádraží Holešovice. Upozornila, že vzhledem k jeho rozloze zaplatila za každý metr čtvereční téměř 73 tisíc korun. „Cena, kterou CPI Property Group za pozemky zaplatila, jasně ukazuje reálnou tržní hodnotu pozemků v okolí stanic metra v centrální části Prahy,“ komentoval transakci výkonný ředitel CPI Property Group Zdeněk Havelka.

V jižní a střední části rozvojového území Bubny-Zátory vlastní CPI dalších víc než 200 tisíc metrů čtverečních. „Věříme, že brzy dojde nejen k úspěšnému schválení územní studie, ale i k úpravě územního plánu a jeho následnému schválení,“ uvedl Havelka. Pražské Bubny spolu s brněnským areálem Nová Zbrojovka se podle něj stávají hlavní oblastí developmentu skupiny CPI Property Group.

Plánovaný společný projekt DPP a společnosti Nové Holešovice Development počítá s opravou severního vestibulu stanice metra a výstavbou administrativních a bytových domů v okolí. DPP má u stanice pozemky, které jsou podle zástupců města a podniku bez dohody s vlastníky okolních parcel nezastavitelné. Okolní pozemky vlastní skupina Karlín Group, dohoda s ní je proto podle zástupců podniku logickým krokem.

Plán na společný podnik vyvolal tření ve vedení Prahy. Spolu s opozicí ho kritizují koaliční Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN). Pražský dopravní podnik na žádost primátorova náměstka Adama Scheinherra (Praha Sobě) zadal zpracování dvou nezávislých analýz postupu a podmínek připravovaného společného podniku. DPP si už v minulosti nechal zpracovat právní analýzy, podle nichž jsou kroky podniku v pořádku.

CPI Property Group má sídlo v Lucembursku a její akcie jsou obchodované na frankfurtské burze. Vlastní nemovitosti v Česku, Maďarsku, Polsku, na Slovensku a v Chorvatsku a v menším rozsahu také ve Švýcarsku, Francii, Rumunsku, Rusku a Velké Británii. Firma nedávno oznámila, že za jedno euro převezme zadluženou developerskou společnost podnikatele Lucy Parnasiho, která je největším vlastníkem nemovitostí v Římě. CPI část dluhů zaplatí. Vítek vlastní v CPI Property Group většinový podíl 87,8 procenta. Podle časopisu Forbes je jedním z osmi českých dolarových miliardářů.