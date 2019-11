Česká infrastruktura je v novém tisíciletí podfinancovaná o dva biliony | E15.cz

Za uplynulých třicet let se dopravní infrastruktura v České republice zlepšila, ale za vyspělou Evropou dál zaostává a drtivá většina firem je s dopravou v Česku nespokojená. V průběhu posledních osmnácti let stát do příslušné infrastruktury investoval 1,128 bilionu korun. Na první pohled obrovská suma je ale podle dopravních expertů málo. Na konferenci Doprava 2020+, jejímž mediálním partnerem byl deník E15, uvedli, že suma měla být o dva biliony vyšší.

„Pokud bude Česká republika do dopravy investovat tak málo, jako v současnosti, tak bude potřebovat padesát let na to, aby se dostala na úroveň současného Rakouska,“ uvedl Ivo Rýc, ředitel Asociace financování infrastruktury pro mobilitu

Cestou k větším investicím je podle něho změna struktury financování a vstup soukromého kapitálu. „Dopravu řídí politici, a to je potřeba změnit. Stávající model finanování již nemá co nabídnout. Rozvoj dopravy by se měl stát více obchodem a méně výkonem státní správy,“ dodal Rýc.

S tím příliš nesouhlasí bývalý ministr dopravy Jaromír Schling, který varoval před ukvapenými změnami, například před nápadem na rušení Státního fondu dopravní infrastruktury. „Finanční toky jsou v tomto případě naprosto transparentní, tak model není třeba měnit," řekl Schling.

Současný investiční model v dopravní infrastruktuře je rozdělený na třetiny. Z jedné se podílí peníze z výběru mýtného a dalších poplatků, druhou tvoří evropské dotace a poslední část dotace ze státního rozpočtu. V roce 2018 činily výdaje na dopravu 0,92 procenta HDP a před deseti lety to byl podle ekonoma Lukáše Kovandy dvojnásobek. „S takovým objemem investic by Česko vyspělý dopravní svět nedohnalo nikdy,“ uzavřel Kovanda.