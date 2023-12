Železniční dopravci očekávají, že trakční elektřina, kterou pro ně nakupuje Správa železnic, značně podraží. Jelikož by pouhé zvýšení cen za dopravu na pokrytí o desítky procent dražší energie nestačilo, dopravci kvůli tomu částečně urychlují nákup modernějších vlaků. A to takových, které mají nejen efektivnější provoz, ale také schopnost vyrábět elektřinu rekuperací a vracet ji do sítě.