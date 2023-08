EU horuje pro zelenou dopravu. Cesta vlakem v Evropě je ale často dražší než letadlo | e15.cz

Představa je to pěkná. Rodinka dojede městskou dopravou přímo na nádraží v centru, naloží zavazadla, rozvalí se v pohodlné kabině. Následuje četba, hraní her, návštěva restaurace, sledování ubíhající krajiny či blažené poklimbávání do rytmu kolejí. V konečné destinaci se pak ocitá zhruba stejně rychle, ne-li rychleji, než kdyby byla letěla. Bez stresu, ale zejména s minimální uhlíkovou stopou. Bohužel, ve většině evropských destinací zůstává tato představa jen zbožným přáním.