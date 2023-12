EU odloží přísnější pobrexitová pravidla pro obchod s elektromobily

Státy Evropské unie se shodly, že odloží uplatňování přísnějších pobrexitových pravidel pro obchod s elektromobily. Mimo jiné to znamená, že cla za elektromobily obchodované mezi Británií a EU se začnou vybírat nejdříve začátkem roku 2027. Informovala o tom dnes Rada EU, která zastupuje členské země.

Unijní země schválily návrh Evropské komise (EK), aby současné mírnější požadavky platily další tři roky, což znamená do konce roku 2026. Původně měly být nahrazeny přísnější variantou už začátkem příštího roku.

Schválený krok má předejít tomu, aby vstoupila v platnost desetiprocentní cla na elektromobily převážené po vystoupení Británie z EU přes kanál La Manche a určené k prodeji ve Spojeném království. Obavy ohledně hospodářského dopadu tohoto kroku dal už dříve najevo automobilový průmysl. Pravidla vycházející z dohody o volném obchodu uzavřené po vystoupení Británie z EU počítala se zdaněním těch elektromobilů, v nichž bude příliš vysoký podíl součástek vyrobených mimo Evropu.

„Toto odvětví by v souladu s očekáváním mělo být do roku 2027 schopno přizpůsobit se požadavku na vyšší lokální obsah rozšiřováním výroby baterií pro elektrické vozy v tomto období,“ uvedla dnes Rada EU.

Brusel odložení platnosti přísnějších pravidel zdůvodnil mimo jiné faktem, že v době, kdy se v roce 2020 jednalo o zavedení cel, nebylo možné předvídat, že přijde válka na Ukrajině nebo pandemie covidu-19. Evropský bateriový průmysl se kvůli těmto faktorům rozvíjel pomaleji, než se očekávalo.

Britští výrobci automobilů se obávají, že kvůli clům by přestali být od příštího roku konkurenceschopní na unijním trhu, který je pro jejich export velmi důležitý. Pokud by se výběr cel neodložil, zasáhl by v budoucnu i německé výrobce automobilů.