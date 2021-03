Eurovia neuspěla u antimonopolního úřadu s napadením tendru DPP na stavbu metra D | E15.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nevyhověl návrhu společnosti Eurovia CS, která napadla postup, jakým pražský dopravní podnik (DPP) vypsal zadávací řízení pro stavbu metra D v úseku Pankrác - Olbrachtova. Na dotaz deníku E15 to uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Rozhodnutí je zatím nepravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Hodnota tendru přesahuje deset miliard korun. „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém prvostupňovém rozhodnutí ze 4. března 2021 nevyhověl návrhu společnosti Eurovia CS proti postupu DPP v zadávacím řízení pro stavbu metra D v úseku Pankrác - Olbrachtova,“ potvrzuje Švanda.

„V některých částech bylo správní řízení také zastaveno. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu do 15 dní od doručení podán rozklad,“ dodává Švanda.

Zda podá společnost Eurovia rozklad, server E15 zjišťuje.

V platnosti zatím zůstává předběžné opatření, které zadavateli - pražskému dopravnímu podniku - zakazuje uzavřít smlouvu s vybranou stavební společností, a to až do doby, kdy rozhodnutí úřadu nabude právní moci.

Podepsat smlouvu s veřejnosti neznámým vítězem tendru zakázal ÚOHS dopravnímu podniku loni v červenci. Podle původních odhadů měla stavba začít koncem loňského roku a trvat asi 7,5 roku.

„Velmi rád bych se dostal do situace, že až získáme stavební povolení, tak budeme mít vybraného zhotovitele ze zmíněného tendru. Strašně nerad bych měl stavební povolení za situace, kdy by nemohl nikdo stavět. To se stát teoreticky může,“ řekl deníku E15 šéf DPP Petr Witowski před oznámením verdiktu ÚOHS. Se zprovozněním „déčka“ DPP počítá v roce 2029. Kompletní náklady mají činit 72 miliard korun včetně úseku k Náměstí Míru.

Spor o správnost zadávacího řízení a zatím neudělené stavební povolení stavbu oddalují. Nová linka má v kompletní délce spojit Písnici a Náměstí Míru. Nejprve vznikne trasa mezi stanicemi Pankrác, Nové Dvory a Depo Písnice.