Česká dopravní platforma Eurowag si dává ambiciózní cíle. Společnost miliardáře Martina Vohánky by ráda spustila revoluci na trhu kamionové dopravy, a to o srovnatelné síle, s jakou zatřásl Uber s taxi byznysem nebo Amazon s prodejem zboží. „V Evropě jsou miliony kamionů a miliony firem, které chtějí něco poslat, a navzájem o sobě nevědí. Naším cílem je, abychom je v reálném čase propojili,“ popsal Vohánka v rozhovoru pro e15 ambice v září spuštěné služby, která tirákům přidává funkčnost taxíků. Nejspíš to ale nebude snadná mise, o čemž svědčí slova dopravců, jež e15 vyzvala k reakci. I ti, kteří s Eurowagem už spolupracují a využívají některé jeho stávající služby, jsou k chystanému „Uberu pro kamiony“ rezervovaní. Shodují se, že údajný potenciál připravované služby je přehnaný a že v praxi narazí na odpor kamioňáků sdílet to nejcennější: data a kontakty.

Vohánkův Eurowag zatím píše úspěšný příběh. Jako první ryze česká firma před třemi lety vstoupil na londýnskou burzu, a přestože od té doby jeho akcie poměrně výrazně oslabily, hospodářské výsledky se mu daří postupně vylepšovat. Jen letos za prvních šest měsíců navýšil tržby meziročně o osmnáct procent na 141 milionů eur, podobnou měrou vzrostl i zisk před započtením úroků, daní a odpisů, a to na více než 59 milionů eur.

Služby Eurowagu – například palivovou kartu nebo pomoc dopravcům s daněmi – už podle Vohánky využívá zhruba čtyřicet tisíc firemních klientů s flotilou asi 280 tisíc platících kamionů. Nejen jim nyní Eurowag hodlá nabídnout přelomovou novinku: službu, která má dopravní firmě nebo řidiči v kamionu zobrazit možné zakázky, které by bylo možné v aktuálním čase uskutečnit na místě, v jehož blízkosti se nachází nebo nacházet bude.

Šéf společnosti Eurowag Martin Vohánka.|e15 Michael Tomeš

Vohánka uvádí, že každý třetí kamion na dálnicích jezdí prázdný. Chystaná služba má být odpovědí právě na tuto neefektivitu tím, že propojí řidiče se zákazníky v reálném čase.

Jezdíme podle podrobného plánu

Oslovení dopravci jsou však vůči takovému scénáři skeptičtí. „Rozhovor jsem četla. Technologickému pokroku a novinkám fandím, ale avizovanou službu nevyužijeme,“ říká jednoznačně Kateřina Kratochvílová, majitelka a šéfka jedné z největších dopravních firem v Česku ICOM transport. Jedna z nejbohatších Češek, která řídí byznys více než tisícovky kamionů a mimo jiné i téměř stejného počtu autobusů, upozorňuje stejně jako další oslovení na těžko překonatelné překážky.

Tou hlavní je podle Kratochvílové fakt, že její kamiony, které vozí například autodíly pro Daimler nebo potraviny pro Kaufland, nejezdí nahodile. Zakázky jsou podrobně rozplánované na týdny až měsíce dopředu. „Na tom to celé stojí. Sklady se přesunuly na kamiony, takže dopředu víme, kdy a kam pojedeme a co povezeme nazpět,“ uvádí Kratochvílová. Pravidelnost jízd je klíčová pro to, aby ICOM i jakýkoliv jiný dopravce dokázal snižovat náklady a plánovat zisk.

Podíl jízd, kdy je kamion nevyužitý, a potenciálně by tak mohl z tipů na zakázky těžit, má v případě ICOM činit méně než deset procent. Tedy podstatně méně než 30 procent za celý trh, která uvedl Vohánka pro Seznam Zprávy. Eurowag později v odpovědi na dotaz e15 uvedl, že evropský průměr nevytíženosti podle něj činí 21 procent. U národních dopravců pak může dosahovat až oněch 30 procent, u mezinárodních deseti až patnácti.

Hledat vytížení pro prázdný kamion navíc podle Kratochvílové není vždy výhodná cesta, jakkoliv se nabízí. Typicky v případě kratších jízd pro zákazníky v Praze a okolí se prý tato výhoda zpětného vytížení ztrácí.

Podle odhadu Martina Felixe ze sdružení dopravců Česmad Bohemia může činit podíl jízd, kdy jede kamion bez nákladu, a tedy neefektivně, nanejvýš deset až dvacet procent. I takové procento by ovšem představovalo ohromný obchodní potenciál – za předpokladu, že by ho bylo možné významně snížit. Ten je ale podle Felixe mylný.

„Spousta jízd totiž ani vytížená být nemůže. Například když vezete jedním směrem speciální přepravu skla, rajčata pro cestu nazpět nenaložíte. Totéž platí u cisteren. Vezete-li vyhřívanou čokoládu, která by jinak ztuhla, benzín v ní nazpět patrně nesvezete. Dopravce a zákazník to samozřejmě vědí a předem promítnou do cen,“ upozorňuje Felix s tím, že zakázek na speciální dopravu není málo.

V době, kdy klienti tlačí na environmentální politiku, se navíc častěji stává, že je součástí kontraktu povinnost odvézt na cestě zpět obaly, a tím mohou přijít o možnost dalšího vytížení. „Pomůže-li chystaná novinka Eurowagu některým menším jednotlivcům k získání přeprav, o jejichž dostupnosti by jinak nevěděli, může to pro ně být výhodné. Revoluci v dopravě ale neočekávám,“ dodává Felix.

Tohle jsou jen naše data

Vohánka v rozhovoru pro e15 popisuje, že je nejprve nutné u dopravců zdigitalizovat klíčové procesy a data poté integrovat na jedno místo. Na tom Eurowag nyní pracuje, aby mohl „Uber TIR“ spustit. Jenže právě data jsou tím posledním, o co by se dopravci byli ochotní dělit.

„Zcela na rovinu: zakázky máme zajištěné a být v roli jakéhokoliv dopravce, tak do toho nejdu. Odevzdali bychom data, načež by Eurowag získal přehled úplně o všem, co se kde děje a jezdí, a pak nás zpoplatnil. Spíš bych se obávala o ztrátu zakázek,“ míní Kamila Smudková, jednatelka společnosti Giomir, která přepravuje převážně sypké materiály. Její reakce vychází i ze špatné zkušenosti s aplikací Schuettflix, která vykazovala jí popisovaná negativa.

Společnost denně organizuje kolem stovky jízd svých i partnerských dopravců s desítkami kamionů z Rakouska do Česka. Zatímco do tuzemska jedou sklápěčky plně naložené, například pískem, zpět na jih od českých hranic jezdí prázdné. Ani to ale Smudkovou nepřiměje k tomu, aby novou službu využila. „Vytížení bychom uvítali, ale tu trasu jezdíme řadu let a víme, že zakázky zkrátka nejsou, takže je ani Eurowag nenajde.“

Obavu o ztrátu klíčových dat vyjádřili i ostatní oslovení dopravci. Podle Eurowagu jsou ale zbytečné. „Již dnes mají dopravci data na různých místech, a mnohdy bez dostatečné kontroly a ochrany. Průměrná dopravní firma v Evropě má sedm kamionů. Mnohdy tedy nemají ani vlastní IT podporu. Právě proto, že Eurowag zpracovává provozně kritická data, je jejich ochrana naší nejvyšší prioritou. Jedná se o uzavřený systém, kde jsou data používána výhradně pro účely, ke kterým dá zákazník svolení,“ ujišťuje člen vedení společnosti Marcin Siech.

Dopravce na míru díky digitalizaci

K novince zůstává skeptický i šéf CEE Logistics Josef Nový, byť, jak říká, stojí o každou šanci na rozvoj, digitalizaci i automatizaci. „Přece si nebudeme koukat s konkurencí do not a pracovat stejně? Ten koncept mi přijde zvláštní, bez ohledu na velikost dopravce. Problém těch menších není vytíženost, ale nedostupnost řidičů na trhu práce,“ míní Nový.

Jím vedený dopravce provozuje přes čtyři sta kamionů po celé Evropě a vozí například díly pro automobilky, suroviny pro developery nebo potraviny. „Třeba v případě automotive je koncept Uberu nemyslitelný. Zákazník chce mít nad dopravcem naprostou kontrolu a diktuje přísná pravidla. Ta musí splňovat i řidiči v rámci bezpečnosti práce a tak dále. Nedokážu si představit, že složité požadavky splní náhodně jedoucí kamion,“ je přesvědčen Nový.

„Digitalizace v přepravních službách je rozhodně skvělá a potřebná,“ říká spolumajitel VCHD Cargo Petr Kozel. Kladenský dopravce má se službami Eurowagu zkušenost a používá jak palivové karty ke kontrole nákladů spojených s pohonnými hmotami nebo platbou mýtného, tak služby vrácení daně ze zahraničí a flotilový management. „Ale služba typu ‚Uber pro kamiony' by nebyla tak jednoduchá jako aplikace pro soukromou osobní přepravu,“ myslí si Kozel a dodává, že kamiony VCHD jezdí v 95 procentech případů plné.

„Vytratila by se přidaná hodnota spočívající v dobré komunikaci mezi dopravcem a zákazníkem. Otázkou by byl i cash management,“ vyjmenovává Kozel další problematická místa nové služby Eurowagu. A také on upozorňuje, že v nákladní přepravě je velká řada proměnných daných charakterem zboží, které určuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, podle níž mezi takové zboží spadají i některé běžné drogistické výrobky.

Odpovědí Eurowagu na tyto výhrady je digitalizace dopravců a propojení klientů. Pokud bude aplikace vědět, jaké požadavky zákazník na přepravu klade, nabídne jízdu jen těm řidičům, kteří podmínky splňují. I proto si je Vohánka jistý, že o službu firmy projeví zájem. „Jejich zájmem je pracovat co nejefektivněji. Naše aplikace jim navíc nepřidá práci, naopak jim ji ulehčí. Výsledkem bude, že fabrika ušetří a dopravce dostane lépe zaplaceno,“ uvedl Vohánka v rozhovoru pro e15.

Novou verzi aplikace nazvané Eurowag Office společnost spustila na veletrhu nákladních a užitkových aut v září v Hannoveru. Používat ji má přes čtvrt milionu řidičů a –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ jak uvedl Marcin Siech –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ většina zásadních funkcí má postupně přibývat do konce příštího roku.