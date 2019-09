Boeing 737 Max testuje Evropa po svém | E15.cz

Na začátku týdne při setkání s poslanci Evropského parlamentu přednesl šéf EASY Patrick Ky to, že evropský letecký úřad bude mít čtyři ultimátní požadavky na to, jaké bezpečnostní záruky EASA po americké FAA bude požadovat. Co konkrétně to je, ale nezmínil.

Zároveň také uvedl, že v průběhu příštího týdne bude chtít EASA zveřejnit závěry svého vlastního šetření, jež bylo pro prozkoumání nedávných incidentů letadel amerického výrobce spuštěno.

Podobný postup je přitom výjimečný. V minulosti se nestalo, že by tyto dvě organizace vzájemně nerespektovaly svá rozhodnutí, respektive jedna druhou auditovaly nebo paralelně vyšetřovaly. Podle řady spekulací chce EASA navíc blíže prozkoumat, zda FAA nemohla Boeingu v různých věcech v minulosti vycházet vstříc.

Boeingy 737 verze MAX mají za sebou dvě fatální nehody z konce loňského a začátku letošního roku. Vyžádaly si přes 300 životů. Od března s MAXy není možné létat.

Již několik měsíců americká FAA Boeingu asistuje v návratu MAXů na nebe. Ve vyjádření k vývoji situace americký úřad uvedl, že dále pokračuje revize změn, které Boeing provedl na problematickém software pro asistenci pilotů. Právě ten měl nejspíš nehody způsobit.

„Naší prioritou je bezpečnost. Neexistuje žádný časový harmonogram, kdy bychom chtěli stroje uznat za letuschopné. Navíc následně každá vláda může učinit vlastní rozhodnutí ohledně návratu MAXů do služeb aerolinek,“ stojí ve zprávě, kterou citovala BBC.

Ky za úřad EASA uvedl, že Evropa by případně následně mohla dál Boeing zkoumat a testovat a dokonce si klást vlastní nároky na certifikaci jednotlivých postupů a procesů „uschopnění“ MAXů. To ale zatím neplánuje.