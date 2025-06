Global 8000 je zpět. Bombardier postavil letadlo, které stíhá Concordu

S kanadským výrobcem Bombardier to v posledních letech bylo jako na horské dráze, ale s modelem Global 8000 se zdá, že opět nabírá dech a míří zpátky na špičku. I když se nevracíme přímo do éry Concordu, tento stroj se jí nebezpečně přibližuje. S maximální rychlostí Mach 0,94 – jen těsně pod hranicí rychlosti zvuku – jde o nejrychlejší civilní letoun od dob této letecké ikony.

Během testovacího letu s prototypem (jednalo se o modifikovaný Bombardier Global 7500) byla v řízeném klesání dokonce překročena rychlost zvuku (Mach 1,015), což demonstrovalo rezervy konstrukce, nicméně běžný provoz bude podzvukový.

Dolet až 15 000 kilometrů

Samotná rychlost by ovšem k úspěchu nestačila. Bombardier Global 8000 se pyšní impozantním doletem 8000 námořních mil, což je téměř 15 000 kilometrů. To v praxi znamená schopnost zvládnout bez mezipřistání například trasu z Dubaje do Houstonu, z Londýna do Perthu, ze Singapuru do Los Angeles nebo z Prahy do nejjižnějšího města na světě, kterým je Ushuaia v Argentině.

Za mimořádně hladkým letem a skvělými výkony stojí promyšlené technologie. Jednou z nich je křídlo Smooth Flĕx Wing, které funguje jako sofistikovaný tlumič nárazů pohlcující turbulence, a zároveň dynamicky mění svůj profil pro optimální výkon při různých rychlostech. Díky tomuto křídlu stroj zvládá vzlety a přistání i na kratších drahách, které byly dříve vyhrazeny jen podstatně menším letadlům.

Prioritou je komfort cestujících

Samostatnou kapitolou tohoto stroje je kabina pro až 19 cestujících, která posouvá hranice soukromého létání. Je koncipována jako soubor čtyř samostatných obytných zón, kde pasažéři mají k dispozici apartmá s vlastní koupelnou a možností sprchy, konferenční místnost a zábavní salonek. Interiér je samozřejmě modulární a individualizovatelný dle přání zákazníků.

Komfort zvyšuje unikátní sedadlo Nuage s polohou „nulové gravitace“, která minimalizuje tlak na spodní část zad a tím snižuje únavu při dlouhých letech. Jedním z faktorů ovlivňujících pohodlí je skutečnost, že zatímco letadlo letí ve výšce přes dvanáct kilometrů, tlak uvnitř (tzv. kabinová výška) odpovídá nadmořské výšce pouhých 884 metrů (2900 stop), podobně jako na procházce v národním parku.

Piloti mají k dispozici nejmodernější kokpit s technologií „fly-by-wire“, kde tradiční mechanické vazby nahradila přesná a spolehlivá elektronika. Skutečnou technologickou lahůdkou je pak kombinovaný systém vidění (CVS), který na průhledovém displeji (HUD) pilota spojuje infračervený obraz s 3D syntetickou vizualizací terénu.

Systém Soleil, který je plně integrován se systémem řízení letu letadla, automaticky upravuje osvětlení kabiny tak, aby pomáhal stimulovat nebo potlačovat produkci melatoninu, což může pomoci synchronizovat cirkadiánní rytmus cestujícího s časem v cílové destinaci.

Systém Soleil automaticky upravuje osvětlení kabiny tak, aby pomáhal stimulovat nebo potlačovat produkci melatoninu. | Zdroj: Bombardier

Připravte si dvě miliardy

Bombardier myslí i na zdraví posádky a cestujících. Systém Pũr Air, vybavený HEPA filtry nemocniční kvality, odstraňuje až 99,99 % částic včetně virů a alergenů a pyšní se nejrychlejší výměnou čerstvého vzduchu v tomto segmentu.

To vše doplňuje chytré osvětlení Soleil, které umí napodobovat přirozené denní světlo a pomáhá tělu bojovat s pásmovou nemocí. Samozřejmostí je individuální nastavení klimatu a osvětlení v každé zóně pomocí dotykového ovládání.

Global 8000 je poháněn dvojicí moderních proudových motorů General Electric Passport. Každá z těchto jednotek poskytuje tah 18 920 liber síly (84,16 kN) a je navržena pro dlouhý dolet, nízké emise a tichý provoz. Letoun je vybaven redundantními palivovými systémy, které automaticky optimalizují rozložení hmotnosti během letu, což přispívá ke stabilitě a bezpečnosti i na extrémně dlouhých trasách.

Bombardier Global 8000 s cenovkou kolem 82 milionů dolarů (cca 1,8 miliardy korun) není jen dalším luxusním tryskáčem. Je to technologický etalon, který mění pravidla hry v oblasti soukromého a korporátního létání. Je rychlejší, pohodlnější a zdravější než cokoli, co dosud v této třídě vzniklo. Pro náročné cestující znamená nejen úsporu času, ale i zcela novou úroveň pohodlí a flexibility při letech napříč kontinenty.