Dnešní globální výpadek počítačových systémů způsobil problémy v odbavování na Letišti Praha. Některé spoje nabraly na odletu velké zpoždění. Výpadek postihl také většinu poboček BENU lékáren, které byly kvůli výpadku IT služeb zavřené. Ze stejného důvodu byly nedostupné některé služby dvou největších českých pojišťoven. Výpadek ovlivnil i program festivalu Colours of Ostrava.

Celosvětový výpadek, způsobený aktualizací softwaru firmy CrowdStrike, měl dnes na činnost firem a institucí v Česku menší dopad než v jiných částech světa, uvedl vpodvečer ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Situace se podle něj postupně zlepšuje. V řadě zemí IT výpadek způsobil problémy v letectví, některých médiích, bankách, maloobchodech či dalších službách využívajících počítačové systémy.

V Česku působí výpadek problémy zejména na pražském letišti. Aerolinky musí cestující odbavovat buď v náhradním systému, nebo manuálně, což trvá déle a působí zpoždění. „Například ranní spoj do Neapole odletěl se zpožděním cca pět hodin,“ uvedla ředitelka komunikace letiště Eva Krejčí.

Problémy se podle Krejčí týkaly dopravců používajících odbavovací systém GoNow, mimo jiné aerolinek Eurowings, Ryanair a Wizz Air. Tito dopravci lety nadále odbavují alternativními způsoby. Odbavení je kvůli tomu pomalejší, lety se zpožďují, uvedlo letiště na síti X kolem 15:30. Cestujícím doporučilo sledovat svůj web, případně kontaktovat dopravce nebo cestovní kancelář. Další česká letiště mimo hlavní město problém s odbavovacími systémy neměla.

České banky celosvětový globální výpadek IT služeb nepostihl, po 15:00 to potvrdil mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša. Bez problémů obchodovala i pražská burza.

Informace v letišti Dillí v Indii si mohou cestující přečíst napsané na tabuli.|BBC

Výpadek ale postihl největší tuzemské pojišťovny. Generali Česká pojišťovna nemá dostupné on-line služby a systémy, v provozu není klientská linka. Řekl to její mluvčí. V omezeném režimu začaly webové stránky pojišťovny fungovat po 17:00. Zhruba osm hodin byly nedostupné i webové služby a telefonní centrum pojišťovny Allianz. S problémy se podle zjištění potýkaly i další pojišťovny.

Výpadek dnes postihl řetězec lékáren BENU, většina jeho poboček byla dočasně uzavřena. Vpodvečer firma uvedla, že všechny její lékárny s víkendovým provozem pro pacienty plně fungují, stejně jako e-shop a on-line rezervace e-Receptu. „Provoz zbylých více než 100 lékáren se daří postupně obnovovat a usilovně pracujeme na kompletním vyřešení komplikací,“ uvedlo BENU kolem 18:00 v tiskové zprávě.

Výpadek v Česku ráno postihl také Rokycanskou nemocnici, dočasně proto omezila poskytování ambulantní péče. Mluvčí Jiří Kokoška řekl, že od 09:30 ale systémy díky reakci IT specialistů opět běží a provoz nemocnice je bez omezení. Výpadek evidovala i pražská Nemocnice Na Homolce, ale protože nevyužívá cloudové služby k základnímu provozu, nebyl podle její mluvčí ovlivněn.

Celosvětový výpadek IT služeb ovlivnil rovněž dnešní program festivalu Colours of Ostrava. Íránsko-nizozemské zpěvačce Sevdalize letecká společnost zrušila let. Pořadatelé festivalu se přesto snaží umělkyni dostat do Česka, aby mohla na festivalu vystoupit v sobotu. Koncert dnešní hlavní hvězdy, zpěváka Lennyho Kravitze, ohrožen není.

Dopady incidentu mapuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Úřad je v kontaktu se subjekty, které spadají pod zákon o kybernetické bezpečnosti, tedy jsou součástí kritické infrastruktury státu. Sdělila to mluvčí NÚKIB Alžběta Dvořáková.

Rozsáhlé problémy s počítačovými systémy dnes postihly řadu zemí po celém světě. Podle australského experta na IT Troye Hunta může jít o nejrozsáhlejší IT výpadek v historii. Podle odborníků dnešní incident ukázal, že závislost na jednom dodavateli může mít ochromující důsledky a že tužka s papírem jsou nenahraditelnými nástroji. Výpadek podle nich upozornil také na rostoucí počet chyb v softwaru a nutnost řešit komplexně bezpečný vývoj a testování aplikací.