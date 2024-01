Jak Čína ovládne svět elektromobily? Má pečlivě připravený plán

Dlouho se o tom mluvilo, teď se to ale už doopravdy děje. Čínský automobilový průmysl definitivně vyrostl z fáze kopírování a stavby nekvalitních vozů a začíná se hrnout do světa. Vidíme to i ve zprávách. „Čína poprvé v historii překonala Japonsko a stala se největším exportérem automobilů na světě.“ „Automobilka BYD se stala největším světovým výrobcem elektrických aut.“ „BYD si postavil vlastní loď pro vývoz elektromobilů do Evropy.“ „Podíl prodaných elektromobilů v Číně dosáhl 35 %.“ „BYD postaví v Maďarsku továrnu na elektromobily.“

Poznat to je i na našich cestách. MG sice v Česku prodává primárně spalovací vozy, ale v prodejích předstihlo zavedené značky Citroën nebo Mazda. A jeho nové modely jsou elektrické a levnější než konkurence. V západní Evropě už elektromobily čínských značek promlouvají do odbytu výrazněji, například MG4 patří mezi vůbec nejprodávanější modely. Ale co je důležité, velmi se změnil pohled na čínské vozy. Ještě před pár lety se čínská novinka do západního zpravodajství dostala jen s popisem, kolik toho zase Číňané zkopírovali. Dnes se ale píše spíše o technice, výbavě a ceně, o jaké si může většina západních automobilek jen zdát.

Zásadní změnu ve vozovém parku jsme sami zaznamenali při našich návštěvách Číny minulý rok. Ještě v roce 2017 si ve velkém čínském městě málokdo koupil auto lokální značky, prodejům tam dominovaly Volkswagen (už od roku 1984), Toyota, Nissan nebo Honda. Kdo chtěl vidět osobní čínský vůz, musel zamířit do chudších menších měst nebo na venkov. Důvod nízké prestiže lokálních vozů je zjevný, i Číňané měli k vlastním automobilkám stejné výhrady jako Evropané. Dnes se situace naprosto obrátila.

V centrech měst Kuang-čou, Šanghaj nebo Chang-čou nás v ulicích překvapil pohled na zcela dominující elektromobily, a to v naprosté většině od lokálních výrobců. Kde předtím vládla nám známá loga, tam najednou vídáme spíše značky BYD, Aion, Nio, Li Xiang, Xpeng, Livan, Zeekr a mnoho dalších. Pro turistu je to změna příjemná, ulice jsou zcela zjevně tišší a čistší. Velký podíl na tom mají vozy taxi, které už kompletně přešly z dřívějšího pohonu LPG/CNG čistě na elektřinu.

Samozřejmě to neznamená, že by spalovací a západní vozy v Číně zcela skončily. Mezi nejprodávanější modely stále patří spalovací Volkswageny Lavida a Sagitar nebo Nissan Sylphy. Jen se přesunuly do chudších oblastí nebo na okraje měst. I tam už ale elektromobily úspěšně pronikají, což jsme viděli při návštěvě vesnic, kde se na nevábně vypadajících domcích z wallboxů nabíjely elektrické vozy.

Za celý rok 2023 se v Číně prodalo dohromady 21,7 milionu osobních automobilů, z toho 7,75 milionu byly vozy NEV (35,7 %). Z těch je asi 28 % čistě elektrických a 7 % PHEV. Pro porovnání, celkové prodeje elektromobilů a PHEV na celém světě v roce 2023 dosáhly 13,6 milionu kusů, z toho 9,5 milionu byly bateriové elektromobily.

