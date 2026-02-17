Do Česka se dere nový armádní dodavatel napojený i na Gripeny. Chce využít zdejší výroby CV90 či nákupu F-35
- Švédský Systecon, dodavatel armád NATO i firem jako Lockheed Martin či BAE Systems, chce v tuzemsku prorazit díky českým zakázkám na CV90, Leopardy a F-35.
- Opus Suite počítá reálné náklady techniky na desítky let a dává armádám páku na zbrojaře – pořizovací cena už nestačí.
- Systecon jde do Česka přes PragoData a tvrdí: bez podobných datových standardů brzy v NATO obchodovat nepůjde.
Na český trh se už několik měsíců snaží probojovat nenápadná společnost ze Švédska, která hraje klíčovou roli v dodávkách softwaru pro velkou část armád NATO. Mezi její zákazníky patří také zbrojařské společnosti jako Lockheed Martin, BAE Systems, Saab, Rolls-Royce nebo Rheinmetall.
Švédové už si našli lokálního partnera. Společně chtějí využít toho, že se v České republice budou vyrábět například obrněná vozidla CV90, tanky Leopard nebo že stát nakoupí stíhačky F-35, díky čemuž se rozjede spolupráce Lockheedu s několika lokálními firmami.
Řeč je o společnosti Systecon, která o sobě tvrdí, že může být důležitou součástí toho, zda je daná armáda akceschopná a zda vyhraje válku. Myšlenka Systeconu existuje od 60. let minulého století. Švédská společnost Saab tehdy ve spolupráci s tamní armádou řešila, jak mít neustále k boji připravené stíhačky Viggen tak, aby náhradní díly a údržba nestály obrovské množství peněz.
Optimalizace, digitalizace a predikce
V roce 1970 byla na základě práce několika matematiků založena společnost, jejíž algoritmy a software se staly standardem pro takzvaný životní cyklus produktů. Nástroj Opus Suite umožňuje přesně spočítat například to, jaké díly mít skladem, aby se maximalizovala bojeschopnost při minimálních nákladech.
Opus Suite umí i další „kouzla“. Dokáže například vytvořit takzvané digitální dvojče bojové techniky, díky čemuž lze provádět simulace chování v reálném provozu a dlouhodobě tak zajišťovat bojovou připravenost. Software umí predikovat, po kolika kilometrech se má vyměnit převodovka, jaká ložiska koupit nebo spočítat, kolik bude technika stát po celou dobu její životnosti.
Armády díky tomu získaly poměrně silnou vyjednávací zbraň ve vztahu k dodavatelům. Těm to současně poskytuje pravomoc rozhodovat o investicích do podpory po celou dobu životního cyklu. Například životnost tanku se počítá i na 30 let a díky Systeconu lze zjistit, jaké budou kompletní náklady, ne pouze pořizovací cena. Zbrojaři se totiž často snaží dát co nejnižší nákupní cenu, ale v průběhu let nakonec inkasují její násobky díky dodávkám náhradních dílů a služeb údržby.
Nezbytný prvek pro moderní armádu
Švédská technologie pomohla rozvoji tamního zbrojního průmyslu včetně vývoje stíhaček Gripen od Saabu. Posléze se rozšířila do zemí, jako jsou USA, Německo, Velká Británie, Dánsko či Norsko. Opus Suite se kromě jiného stal součástí projektu F-35 (Joint Program Office americké vlády), díky čemuž se zvýšila bojová dostupnost a identifikovaly se úspory nákladů na údržbu ve výši několika miliard dolarů, a to díky vyhodnocení úrovně zásob a podobně.
Systecon se nyní snaží přesvědčit také český zbrojařský byznys a armádu. Vedle argumentu nižších nákladů na celkový provoz během životnosti techniky argumentuje tím, že se Opus Suite stal de facto standardem v rámci NATO a že brzy bez technologií tohoto typu nebude možné se zapojovat do mezinárodních dodávek a projektů.
„Vzhledem k rostoucím investicím NATO do obrany je naše softwarová platforma zamýšlena jako nedílná součást procesů zadávání veřejných zakázek a řízení životního cyklu obranných technologií,“ popsal v rozhovoru pro e15 Anders Carlsson, výkonný ředitel Systeconu.
Švédská firma dlouho operovala jako malá entita o pár desítkách lidí postavená na matematicích a inženýrech. Teď s růstem investic do zbrojení vidí velkou příležitost pro expanzi. Loni v dubnu do společnosti vstoupil nový majoritní investor v podobě podniku Monterro, který investuje do softwarových firem hlavně na severu Evropy.
„Systecon doposud vlastnili zaměstnanci, což vytvářelo stabilitu a strategické myšlení, ale zároveň atmosféru moc neriskovat. Monterro nám poskytne finanční jistotu, agresivní plán investic a také znalosti, jak škálovat softwarové firmy,“ nastínil Carlsson.
Teď je kromě jiného v plánu se dostat na český trh. Systecon uzavřel exkluzivní spolupráci s firmou PragoData, kterou vlastní podnikatelé Lubomír Toman, Břetislav Moc a Jaromír Řezáč a která na IT zakázkách dělá roční tržby kolem 150 milionů korun. PragoData loni koupila českou firmu CALS zaměřenou na životní cyklus výrobků nebo náhradní díly, takže se na byznys spojený se Systeconem připravila.
Jak se namontovat do tuzemských dodavatelských řetězců
PragoData už několik měsíců jedná s lokálními hráči, aby na švédský software naskočili. Vzhledem k nastaveným procesům a dodavatelským vztahům to nebude jednoduchá práce. „Máme čas. Na nových trzích často neuzavřeme obchod i několik let, protože zbrojní zakázky trvají dlouho a musíme hodně věcí kolem naší technologie vysvětlovat. V Česku nicméně očekáváme pohyby na trhu, možná bychom něco mohli uzavřít už v roce 2026,“ vysvětlil Carlsson.
Česko má z pohledu Systeconu v chodu velké projekty. Zajímavá je například lokální výroba obrněných vozidel CV90, která jsou stejně jako Systecon švédského původu. CV90 u nás začíná vyrábět státní podnik VOP CZ, jenž má licenci od společnosti BAE Systems Hägglunds. Smlouvu na spolupráci s BAE Systems, což je na Hägglunds nezávislá entita, koncem loňského roku uzavřela také PragoData. Cílem spolupráce je poskytovat integrovanou podporu produktů českému obrannému průmyslu. PragoData zároveň uzavřela smlouvu s VOP CZ o spolupráci v oblasti podpory životního cyklu vojenské techniky.
VOP CZ má aktuálně s BAE smlouvu na výrobu CV90, podle zástupců společnosti se ale zatím životní cyklus produktů této spolupráce netýká. Mluvčí VOP CZ Rostislav Rožnovský uvedl, že státní podnik vede debaty s ministerstvem obrany i pro tuto oblast.
„O zajištění životního cyklu u obrněnců CV90 (stejně jako Leopard od Rheinmetallu) máme zájem a v podniku jsme již zahájili některé přípravné práce, zejména v koncepční a projektové fázi, které nám v budoucnu umožní pokrýt všechny činnosti v oblasti správy životního cyklu,“ doplnil Rožnovský. VOP CZ už na Opus Suite vyškolila v rámci přípravné fáze podpory pro CV90 první zaměstnance, firma poskytla testovací licence zdarma.
Manažer PragoData Tomáš Ječný věří, že na implementaci podobných technologií vzniká přirozený tlak. Postupně se prosazují mezinárodní standardy pro životní cyklus nebo digitální dvojčata bojové techniky, bez čehož časem nebude možné v rámci NATO dělat obchody. „Moderní armády už běžně mají požadavky, že se musí technika dodat společně s datovými formáty,“ popsal Ječný.
Příkladem je výrobce letadel Embraer, kterému dodávají i Aero Vodochody (dveře pro C-390). Embraer už v rámci spolupráce po partnerech vyžaduje standardizované digitální modely. „Je to pro nás aktuální téma, proto integrujeme software Siemens Teamcenter,“ vzkázal mluvčí Aera Lukáš Hora. Software od Siemensu lze případně v budoucnu s technologií od Systeconu propojit.
Poptávané služby
Tlak na standardizaci dat kolem vojenské techniky roste i globálně. Quincy van Iersel, který pracuje jako inženýr v nizozemské společnosti vyrábějící lodě, na konferenci Systeconu uvedl, že jejich Combat Supply Ship integruje přes 200 systémů, přičemž každý je od jiného dodavatele. Dát dohromady něco takového je velmi složité a drahé. Americká armáda zase dává prostor novým mladým hráčům typu Anduril a vznikají projekty na integraci technologií více hráčů, ne pouze nákup drahých monolitů od zavedených zbrojních kolosů.
„Kvůli válce v Evropě musíme vyvíjet nové schopnosti mnohem rychleji než doposud. Armády a zbrojní podniky jsou stále velmi neohrabané organizace s tendencemi hledat zkratky,“ nastínil Folke Sundqvist, náčelník ze štábu švédské armády. „Evropské armády jsou kvůli válce za hranicemi pod velkým tlakem rychle integrovat nové technologie,“ uzavřel šéf Systeconu.