Jančura se svým RegioJetem vyráží do Polska. Stane se tam prvním soukromým dopravcem
Plány společnosti RegioJet začít obsluhovat vnitrostátní linky v Polsku dostávají konkrétní obrysy. První vlak vyjede 18. září a brzy se tak začnou prodávat jízdenky.
Ještě v roce 2011 držely na české železnici monopol České dráhy. Menší soukromí dopravci sice existovali, ne ale na hlavních trasách. Změnilo se to tehdy v září, kdy žluté vlaky začaly jezdit na trase mezi Prahou a Ostravou. Majitel firmy Roman Jančura nyní něčeho podobného dosáhl také v Polsku.
Mezi největšími polskými městy jezdí nyní pouze polský státní dopravce PKP. Dlouho to ale platit nebude. Už 18. září totiž na tamní koleje vyjedou také Jančurovy žluté vlaky. První trasa RegioJetu bude mezi Krakovem a Varšavou. Zatím ve zkušebním režimu. „Lístky se začnou prodávat kolem 11. září,“ potvrdil pro e15 Jančura.
Postupně by se soupravy měly vydat i dál, například do Gdyně nebo do Poznaně. Jak uvedl server zdopravy.cz, celkem se český dopravce chystá v Polsku na čtyři další trasy. Jejich provoz by měl odstartovat v prosinci. Vlaky chce Jančura provozovat také mezi Varšavou, Ostravou a Prahou nebo Varšavou, Ostravou a Vídní. Plný provoz by měl RegioJet v Polsku spustit na Apríla.
Jančura už spustil také nábor lidí. Hledá strojvedoucí, vlakvedoucí, ale také personalisty. Nabírá se přitom v už zmíněných městech jako je Varšava, Krakov, Gdyně a Poznaň.
Na polském trhu je živo
Spoje do Polska každopádně přidává i konkurence. Leo Express chce od března jezdit dvakrát denně mezi Prahou a Varšavou. Spoje mezi Prahou a Krakovem už provozuje, odtud se tak defacto prodlouží dál do polské metropole.
V Česku dnes RegioJet jezdí kromě původní trasy mezi hlavním městem a slezskou metropolí také na kolejích mezi Kolínem a Ústím nad Labem, nebo napříč Ústeckým krajem. Jezdí ale také na Slovensko, do Rakouska, Maďarska a na Ukrajinu. Před pár dny pak společnost Radima Jančury vyhrála také tendr na dálkové spoje, který vypsalo ministerstvo dopravy. V roce 2029 tak převezme provoz rychlíkových spojů mezi Pardubicemi a Libercem, z Liberce do Ústí, z Kolína do Rumburka a z Prahy do Tanvaldu a Rumburku. Kontrakt dosahuje 11,63 miliardy korun a bude platit patnáct let.
Během loňského roku svezly žluté vlaky na devět milionů cestujících, další čtyři miliony cestovaly také se žlutými autobusy. Meziročně si RegioJet polepšil o milion cestujících. Jančura chtěl předloni spustit také spoj z prahy do Berlína, v Německu se ale pro něj nenašla kapacita na dráze. Tržby dopravce letos vyrostly o 700 milionů korun na 4,1 miliardy korun. Firma tak navýšila zisk z 58 milionů na 287 milionů.