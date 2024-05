TÉMA

🛩️ Objednávky letadel lámou rekordy

Takový zájem o svoje letadla ještě výrobci nikdy nezaznamenali. Loňský rok letecký průmysl uzavřel s 15 700 nesplněnými objednávkami na dopravní letouny, což je dosavadní rekord, vyplývá z dat poradenské společnosti McKinsey.

Pokud by výrobci zachovali současné tempo produkce a nepřijali už ani jednu novou objednávku, splnit stávající zakázky by jim trvalo 13 let.

Navíc lze předpokládat, že růst objednávek se na konci loňského roku nezastavil. Dva dominantní výrobci, Airbus a Boeing, stanovily v každém z prvních třech měsíců letošního roku nová maxima nesplněných objednávek, v březnu se jejich součet u těchto dvou společností vyšplhal na necelých 14 900 letadel.

V prvním čtvrtletí společnosti Airbus a Boeing předaly zákazníkům 227 nových letadel, což je o 12 procent méně než v prvním čtvrtletí rok 2023. Poukazuje to na velký problém, se kterým se výrobci letadel potýkají. Zatímco slibují navýšit tempo výroby a jít tak naproti bobtnajici poptávce, kvůli potížím v dodavatelských řetězcích i nedostatku zaměstnanců se děje pravý opak.

Výroba Boeingu 737 MAX|profimedia.cz

Situace se zhoršila v souvislosti s pandemií koronaviru v roce 2020, kdy ale výrobci zároveň zaznamenaly velký propad zájmu. Poptávka od té doby vystřelila vzhůru, ale potíže s dodávkami komponentů nezmizely.

Pro aerolinky pomalé tempo výroby znamená, že musejí stávající letadla udržovat déle při životě. A tady se dostávají do začarovaného kruhu. Znamená to větší vytížení servisních služeb a více času mimo provoz. Navíc jak upozorňuje McKinsey, mnozí dodavatelé komponentů pro výrobce letadel zároveň vyrábějí náhradní díly, takže pokud nestíhají dodávat do prvovýroby, váznou i dodávky pro druhotný trh. Přesně ve chvíli, kdy poptávka narůstá, protože aerolinky jsou nuceny prodlužovat život letadlům, za která už měly mít náhradu.

Narůstající rozdíl mezi tempem přibývání objednávek a tempem výroby by mohl znamenat, že vzniká prostor pro nového hráče na trhu, který by tento hlad dopravců dokázal nasytit. A takový výrobce tu skutečně je. Aerolinky, které si u něj objednaly nová letadla, dostanou první stroj ještě letos.

Představení letounu C919 v roce 2016|Comac

Čínský výrobce COMAC přijal v uplynulých týdnech objednávky na stovky letadel, s domácími letouny budou létat mimo jiné tři největší čínské aerolinky. Má to ale háček - letoun COMAC C919 má zatím certifikaci pro provoz jen od čínských úřadů, o podobná osvědčení v Evropě nebo v USA výrobce dosud ani nezažádal.

Například šéf leasingové společnosti Air Lease Corporation Steven Udvar-Házy si myslí, že COMACu potrvá několik desetiletí, než se stane plnohodnotným konkurentem pro Airbus a Boeing. „V tuto chvíli nevěřím, že by FAA a EASA certifikovaly 919 v jeho současné vývozní verzi,“ řekl. Dodal, že nejde jen samotnou certifikaci, ale i o absenci mezinárodní servisní sítě či výcvikových kapacit pro posádky i pro mechaniky. „Podívejte se, jak dlouho trvalo, než toho dosáhl Airbus,” citoval jej server Skift.

Šéf divize komerčních letadel Airbusu Christian Scherer se nové konkurence neobává. Nedávno na adresu COMACu řekl, že C919 „loď nerozhoupá“. Boeing naopak podle CNBC zahrnuje konkurenci v podobě C919 do svých dlouhodobých předpovědí.

ZPRÁVY

🛩️ Rušení GPS Ruskem může způsobit leteckou katastrofu, varuje Pobaltí

Ministři zahraničí Litvy, Lotyšska a Estonska nezávisle na sobě varovali, že rušení signálu GPS v oblasti Baltského moře by mohlo způsobit leteckou katastrofu. Jen během uplynulého víkendu se kvůli výpadkům satelitní navigace musela vrátit dvě letadla startující z Finska.

Na rušení signálu GPS nad Baltem si aerolinky stěžují již několik měsíců, podle britského deníku Financial Times jsou ale v posledních týdnech výpadky signálu silnější. "Když vám někdo za jízdy v noci vypne přední světla, je to nebezpečné. Situace v Pobaltí v blízkosti ruských hranic začíná být příliš nebezpečná na to, abychom to ignorovali," řekl šéf litevské diplomacie Gabrielius Landsbergis. "To, co se děje s GPS, považujeme za součást nepřátelských aktivit Ruska a rozhodně o tom budeme mluvit s našimi spojenci," uvedl jeho estonský protějšek Margus Tsahkna.

Podle odborníků se rušení GPS v posledních měsících dotklo desítek tisíc civilních letů. Rušení navigačních systémů omezuje také lodní dopravu v regionu.

🛩️ Povolení převzít ITA získáme v létě, věří šéf Lufthansy

Lufthansa Group vede konstruktivní rozhovory s Evropskou komisí o povolení začlenit italského dopravce ITA Airways, prohlásil šéf německé skupiny Carsten Spohr. Regulátor by akvizici mohl dát zelenou v létě, předpokládá Spohr.

Německá letecká skupina usiluje o podíl 41 procent ve společnosti, která je nástupcem aerolinek Alitalia. Původně chtěla Lufthansa dotáhnout transakci do konce loňského roku, Evropská komise ale vyjádřila obavy, zda transakce neomezí konkurenci na některých trasách, a zahájila detailnější přezkum tohoto obchodu. V březnu pak informovala, že její obavy se týkají některých linek z Itálie do střední Evropy, dálkových linek z Itálie do USA, Kanady a Japonska, a vytvoření příliš silné pozice ITA Airways na letišti Milán-Linate, což by mohlo konkurenci ztížit nabízení letů na toto letiště. Jakých linek konkrétně se tyto obavy týkají, Evropská komise neuvádí.

Regulátor trhu posunul nejzazší termín pro své rozhodnutí na 13. června. Jednání mezi Evropskou komisí, Lufthansou, a akcionářem ITA Airways, italským ministerstvem financí, v současnosti stále pokračují. „Ano, jsem optimista, že tato konstruktivní jednání, která nyní musíme prodloužit, skončí dohodou,“ řekl Spohr během telefonátu s investory po oznámení hospodářských výsledků za první čtvrtletí. „Co živí můj optimismus? Stále více a více lidí chápe, že tato dohoda je tou správnou pro budoucnost ITA,“ dodal.

Podle dřívějších zpráv je Lufthansa připravena vzdát se 11 párů vzletových a přistávacích slotů na letišti Linate. Spohr to nepřímo potvrdil. „Jak vyřešíme dominantní postavení Lufthansy spolu s ITA na Linate? Odpovědí samozřejmě může být pouze to, že se vzdáme určitého počtu slotů,“ řekl.

🛩️ Boeing 777X dorazí k zákazníkům až v roce 2026, předpokládá už i Lufthansa

Vývoj nové verze aktuálně největší letadla v nabídce Boeingu, modelu 777X, podle tvrzení velkých odběratelů nabírá další zpoždění. Už i Lufthansa, která donedávna věřila tvrzení výrobce, že první odběratelé svá letadla dostanou ještě v roce 2025, nyní předpokládá první dodávky až v roce následujícím.

Výroba boeingů 777X|Reuters

Jako první ze zákazníků oficiální termín zahájení provozu letounu Boeing 777X zpochybnil už v březnu šéf aerolinek Emirates Tim Clark. Řekl, že odklad na začátek roku 2026 je pravděpodobný. Carsten Spohr, hlava skupiny Lufthansa, o několik dní později prohlásil, že jej šéf divize komerčních letadel v Boeingu Stan Deal ujistil, že Lufthansa první letadla dostane ještě v roce 2025.

Jenže to už nyní, když byl Stan Deal donucen k odchodu v rámci velkého personálního zemětřesení ve vedení Boeingu, zjevně neplatí. „Už nevěříme, že první letadlo dostaneme v roce 2025,“ řekl novinářům ředitel aerolinek Lufthansa Jens Ritter. Společnost bude podle něj schopna letadlo nasadit do provozu nejdříve na počátku letního letového řádu, tedy v březnu 2026. Boeing totiž stále nedokázal získat souhlas regulačního úřadu FAA se zahájením letových testů 777X, přestože toto testování mělo podle harmonogramu Boeingu začít letos v březnu nebo v dubnu. Šéf aerolinek Lufthansa zároveň sdělil, že Boeing svému německému zákazníkovi nadále slibuje dodání prvního z 27 objednaných letounů Boeing 777-9 v létě 2025.