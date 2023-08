Regionální letiště - luxus za všechny prachy | e15.cz

Z vývoje v letecké dopravě a v letectví obecně by se v posledních letech jednomu zamotala hlava. Aerolinky nejdříve vyčerpal covid, teď se pro změnu jejich zaměstnanci moc nevyspí, když se musejí vypořádat s návalem obnovené poptávky. Mnohé investory, kteří před lety vsadili na výrobce dopravních letadel, teď asi trápí nepěkné žaludeční obtíže… I takové symptomy má pásmová nemoc neboli jet lag. Nyní souhrnně v novém přehledu ze světa letecké dopravy na e15.

🛩️ Regionální letiště - luxus za všechny prachy

Česko má po letech příprav páté mezinárodní regionální letiště. Ve středu odstartoval z bývalého armádního letiště v Českých Budějovicích boeing aerolinek Smartwings na charterovém letu do turecké Antalye. Dlouhé čtyři roky po dokončení přestavby letiště tak v jižních Čechách konečně začal takzvaný velký provoz. Dosud si výhod miliardové modernizace užívaly jen malé soukromé letouny.

Rušno ale na letišti v Českých Budějovicích ani nyní moc nebude. K jednomu zpátečnímu letu týdně do Antalye se do poloviny srpna přidají ještě lety na Rhodos a na Krétu, také jednou týdně. Všechny spoje zajišťují Smartwings na objednávku cestovní kanceláře Čedok. Létat se bude do poloviny října, vyplývá z nabídky zájezdů Čedoku, Smartwings vypraví celkem 28 letů. Na jaře Čedok slibuje návrat a rozšíření nabídky turistických destinací o Bulharsko a Tunisko.

Navzdory dřívějším nadějným proklamacím ale letiště dosud nemá žádnou pravidelnou linku. V minulosti se sice mluvilo o letech z Prahy, představitelé letiště také zmiňovali ambici mít spojení například do Dubaje. Realita je ale zatím stručně řečeno nijaká.

Modernizace letiště přitom v uplynulé dekádě spolkla 1,7 miliardy z veřejných peněz. A Jihočeský kraj jako jediný vlastník jeho provoz navíc každoročně dotuje, letos jej to vyjde na 77 milionů korun.

Odlet prvních turistů z Českých Budějovic do turecké Antalye Autor: ČTK / Pancer Václav

Situace v Českých Budějovicích tak nijak nevybočuje z mizérie, ve které se dlouhodobě nacházejí zbylá čtyři česká regionální letiště s pravidelným provozem. O přilákání pravidelné dopravy, která by letiště uživila a zároveň dávala jeho existenci nějaký větší ekonomický rozměr, ať už v podobě přilétajících zahraničních turistů, obchodních cestujících nebo nákladní dopravy, se převážně marně pokoušejí i zbylá česká regionální letiště.

Například letiště v Ostravě bylo loni mírně ziskové, a to poprvé za více než deset let, kdy jeho provoz Moravskoslezský kraj musel dotovat. Na letošek vedle stovek charterových letů přilákalo dvě pravidelné linky i nákladní provoz. Například linku aerolinek LOT do Varšavy ale Moravskoslezský kraj výrazně dotuje a jak upozornil server Zdopravy.cz, kraj s polským dopravcem navíc uzavřel tříletou smlouvu o propagaci kraje v hodnotě až sta milionů korun. Letos navíc rozpočet letiště zatíží výstavba nového nákladního terminálu za skoro 140 milionů korun.

Dlouhodobě ve ztrátě jsou letiště v Karlových Varech a v Pardubicích. V obou případech chybí pravidelné linky, které by letišti finančně pomáhaly v zimním období.

Většinu provozu na letišti v Karlových Varech nyní tvoří škola pilotů F Air. Autor: profimedia.cz

Akcionářům společnosti East Bohemian Airport provozující civilní část pardubického letiště, městu Pardubice a Pardubickému kraji, se situace zjevně začíná zajídat. Město by si představovalo větší míru zapojení kraje, ten by naopak rád našel letišti soukromého investora.

Touto cestou se už před lety vydalo Letiště Brno, které ovládá společnost Accolade. Jak se letišti nyní finančně daří, nelze posoudit přímo, poslední zveřejněná účetní závěrka je z roku 2020, který byl nejen z pohledu letecké dopravy velmi atypický. Počet odbavených cestujících se ale dlouhodobě pohybuje kolem půl milionu ročně, samozřejmě opět s výjimkou pandemických let 2020 a 2021. Ostravské letiště loni zvládlo jen o něco více než polovinu. Z Brna létá celoročně Ryanair do Londýna a Bergama, v sezóně se k tomu přidávají chartery a další pravidelné lety do 27 destinací.

Pokud v Českých Budějovicích neobjeví nějaký dosud nevyzkoušený recept na úspěch, stanou se trvalou zátěží krajského rozpočtu. A Jihočeský kraj s tím zjevně počítá. „Jestli se (letiště) v ekonomické bilanci dostane třeba do nějaké kladné nuly za dva, tři roky? To nedokážu říct,“ uvedl při slavnostním zahájení provozu hejtman Martin Kuba (ODS). Může se tak klidně stát, že kraj vydá desítky milionu ročně z veřejných peněz prakticky jen za rychlejší cestu na dovolenou pro možná nižší desítky tisíc lidí. O návratu peněz investovaných do přestavby letiště raději vůbec nemluvě.

ZPRÁVY

🛩️Krize je pryč, ukazují výsledky aerolinek

Pololetní výsledky hospodaření evropských dopravců dávají tušit, že krize odvětví spojená s pandemií koronaviru je na odchodu. K dosažení předcovidových počtů cestujících sice ještě kus cesty chybí, dopravci se ale zjevně už naučili v nové realitě vydělávat.

International Airlines Group, matka aerolinek British Aiways, Iberia a dalších, dosáhla v první polovině roku rekordního zisku. Provozní zisk dosáhl 1,3 miliardy eur, ještě loni byla za prvních šest měsíců roku skupina aerolinek ve ztrátě 446 milionů eur. Nyní se těší vysoké poptávce a navíc meziročně zdražila o deset procent.

Další aerolinky hlásí podobně příznivá čísla. Skupina Lufthansa v uplynulém čtvrtletí ztrojnásobila zisk. Čtvrtletní zisk Air France-KLM se skoro zdvojnásobil a francouzsko-nizozemská skupina také výrazně zvedla marže.

Dařilo se i nízkonákladovým dopravcům. Ryanair v prvním čtvrtletí svého finančního roku 2023/2024 zvýšil zisk o 290 procent. Wizz Air se ve stejném období dokázal vrátit do zisku.

Aerolinky, které vidí rostoucí poptávku, obnovují v posledních letech zrušené linky a dokonce se pouštějí do nových destinací. To je pro cestující dobrá zpráva, prakticky vždy se s tím ale pojí i podstatně vyšší ceny.

🛩️ Britský startup slibuje lety s A380 do USA

Aerolinky vznikající takříkajíc na zelené louce, které by rovnou měly mezikontinentální ambice, se nerodí každý den. A pokud taková firma rovnou slibuje flotilu čistě z největších dopravních letadel světa, jde přinejmenším o pozoruhodný počin. Přesně takové plány má britský startup Global Airlines, který chce od příštího léta zahájit provoz na linkách z londýnského letiště Gatwick do New Yorku a Los Angeles.

Firma si už zajistila jedno letadlo, o pořízení dalších tří jedná. Společnost ale ještě nemá osvědčení leteckého provozovatele (AOC), bez kterého nemůže zahájit provoz. Otázky vyvolává také volba strojů do flotily. Airbusy A380 z druhé roky je nyní sice možné pořídit opravdu výhodně vzhledem k tomu, že se jich řada aerolinek během pandemie zbavovala, do provozu se jich vrátila jen část a odstavení obři velmi obtížně hledají kupce. Provoz obřího čtyřmotorového stroje je už ale podstatně nákladnější.

První Airbus A380 pro Global Airlines. Ještě na odstavném letišti, ale již s logem společnosti Autor: Global Airlines

Pochyby panují také ohledně financování projektu. Vedení společnosti přitom svým vystupováním obavy spíše posiluje. Když minulý týden šéf firmy James Asquith na tiskové konferenci čelil nepříjemným otázkám novinářů, místo vysvětlení je začal kritizovat.

🛩️ Druhoválečný hydroplán chystá návrat do výroby

Floridská společnost Catalina Aircraft plánuje obnovit výrobu slavného hydroplánu Consolidated PBY Catalina, jedné z ikon druhé světové války. Společnost chce letoun osadit moderními motory a vybavením kokpitu.

Hydroplán PBY Catalina Autor: profimedia.cz

Společnost sice dosud neobdržela žádné objednávky, tvrdí ale, že zájem projevily vlády, armáda i aerolinky. První zákazníci mají své letadlo dostat v roce 2029. Civilní varianta nabídne místo pro 34 cestujících nebo 5440 kilogramů nákladu.

🛩️ EAA AirVenture Oshkosh: pastva pro oči

Právě skončila vyhlášená letecká přehlídka a setkání nadšenců do letectví v americkém městě Oshkosh. K vidění bylo jako obvykle mnohé, třeba i z historie letecké dopravy. Představte si třeba, že žijete na konci čtyřicátých let, jste dobře situovaní a chystáte se na delší cestu letadlem. Na scénu přichází Lockheed Constellation. Pro moje oko jedno z nejkrásnějších letadel vůbec.