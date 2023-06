Jet lag: Pařížský aerosalon ukázal vzestup Indie, hluboké mlčení v Evropě i v USA | e15.cz

Téma

Těžko najít lepší důkaz toho, že aerolinky překonaly pandemickou krizi, než počty objednávek, které výrobci letadel sesbírali na Pařížském aerosalonu. Během prvních čtyř dnů akce, kam se obvykle soustředí obchodní část programu, zákazníci podepsali objednávky na 1526 letadel.

Padl tak rekord z roku 2018 dosažený na aerosalonu v britském Farnborough. Tradiční souboj mezi Airbusem a Boeingem v počtu sesbíraných objednávek jednoznačně vyhrál evropský výrobce. Zajímavé ale tentokrát bylo podívat se na to, kdo objednával, případně kdo žádné objednávky neučinil.

Mezi kupujícími letos jednoznačně dominují indické aerolinky. Už v pondělí přišel největší indický dopravce IndiGo s objednávkou na rovných 500 letadel různých typů řady Airbus A320. Jde o největší jednorázovou objednávku letadel vůbec.

Dopravce Air India nezůstal o moc pozadu a oznámil objednávky dohromady na 470 strojů, zakázky rozdělil téměř rovnoměrně mezi Airbus i Boeing. O obou případech již aerolinky dříve s výrobci uzavřely předběžné dohody, nyní je ale stvrdily a Airbus a Boeing je tak mohou formálně zahrnout do svých objednávkových knih.

Šéf IndiGo Rahul Bhatia oznamuje obří zakázku pro AirbusAutor: Reuters

Indický trh letecké dopravy je v současnosti nejrychleji rostoucí na světě. Oborová asociace IATA předpokládá, že v příštích dvou dekádách poroste průměrným tempem 5,8 procenta za rok. Airbus a Boeing jsou ve svých předpovědích pro indický trh ještě o něco optimističtější. Příčinou je rychle se rozrůstající střední třída v zemi a také samotný růst počtu obyvatel. Indie by podle prognózy OSN měla v polovině letošního roku překonat Čínu a stát se nejlidnatější zemí světa.

Oba indičtí dopravci proto na tento silný růst zbrojí. Zatímco IndiGo hodlá posílit především na domácím trhu a v regionu, Air India má pod novým majitelem, konglomerátem Tata, ambici vrátit se ve velkém stylu na dálkové linky a navázat na své historické renomé společnosti s vysokou úrovní servisu, které ale již dlouhé roky neplatí.

Na objednávky z Indie se upřelo hodně pozornosti, zmínku si nicméně zaslouží i to, že v některých regionech jsou s investicemi zjevně mnohem opatrnější. Od evropských dopravců přišly pouze dvě malé zakázky. Společnosti Binter Canarias objednala šest letounů Embraer E195, Luxair se se zakázkou na čtyři stroje stane prvním zákazníkem pro zkrácený Boeing 737-7.

Ani jednu objednávku v Paříži neučinily americké aerolinky. U velkých aerolinek z obou regionů samozřejmě skončí některé z objednávek učiněných leasingovými společnostmi. A například Ryanair se rozhodl nečekat a objednávku 150 letadel Boeing 737 MAX oznámil už v květnu. „I tak je aktivita na dvou nejvyspělejších světových trzích pravděpodobně na nejnižší úrovni za mnoho let,“ píše analytická společnost OAG.

Nedošlo ani na očekávané objednávky od aerolinek Saudia a rovněž saúdského dopravce Riyadh Air. Tento startup, do kterého mohutně investuje tamní vláda, na aerosalonu sice ukázal Boeing 787 Dreamliner ve svých barvách, objednávka na více než 150 letadel, kterou před dvěma týdny avizoval šéf společnosti Tony Douglas, nakonec v Paříži oznámena nebyla.

Riyadh Air se v Paříži pochlubily novým liveryAutor: Riyadh Air

🛩️ Elektrické létající taxi sbírá objednávky

Eve Air Mobility, společnost kontrolovaná brazilským výrobcem letadel Embraer, na aerosalonu v Paříži oznámila uzavření předběžných dohod o nákupu až 150 kusů svých elektrických letadel. O letadla mají zájem brazilská společnost Voar Aviation, leasingová firma Nordic Aviation a norské regionální aerolinky Widerøe. Dohoda s poslední jmenovanou společností zahrnuje i rozsáhlou servisní podporu a také software na správu flotily.

Divize severských aerolinek Widerøe Zero se chce stát největším regionálním leteckým dopravcem ve Skandinávii. Firma hodlá v příštích několika dekádách ve spolupráci s Eve dosáhnout uhlíkové neutrality.

Elektrické letadlo EveAutor: Eve Air Mobility

Elektrolet Eve má vstoupit do provozu v roce 2026. S pilotem a čtyřmi cestujícími na palubě slibuje dolet až sto kilometrů. Výrobce má už skoro tři tisíce objednávek, byť mnohé z nich jsou nezávazné.

Widerøe chce letouny Eve nasadit od roku 2027. To její elektrické plány odsouvá zhruba o rok. Dříve společnost plánovala využívat letouny P-Volt od italské společnosti Tecnam. Ta ale ohlásila přerušení vývoje svého elektrického letadla kvůli technickým potížím.

🛩️ Klíčového dodavatele gigantů zastavila stávka

Zatímco velcí výrobci letadel na aerosalonu v Paříži zmiňovali jako jedno z překážek rychlejšího uspokojování poptávky nedostatek zaměstnanců, odboráři velkého dodavatele komponentů, na kterém závisí především Boeing, se rozhodli vstoupit do stávky za vyšší mzdy.

Společnosti Spirit Aerosystems se kvůli stávce rozhodla pozastavit výrobu ve svém hlavním závodu. Nejde přitom o maličkost. Vyrábějí se zde kompletní trupy pro Boeing 737 MAX a přední části trupu pro většinu ostatních letounů Boeingu. Závod také vyrábí pylony pro uchycení motorů ke křídlům pro letadla Airbus A220. Stávku tak bez přehánění pocítí celé odvětví.

Spirit vyrábí především trupy pro Boeing 737 MAXAutor: Reuters

Odbory sice minulý týden dosáhly s firmou dohody, členové zaměstnanecké organizace si ale následně odhlasovali její odmítnutí a vstup do stávky.

Spirit Aerosystems má poslední dobou i další potíže. Boeing musel nedávno pozastavit dodávky modelu 737 MAX poté, co Spirit odhalil chybu při montáži jím dodávaných komponentů. Za chyby ve výrobě i zpoždění musí firma platit odškodnění odběratelům. Zatímco jeho provozy jedou na plné obrátky, vykázal Spirit v prvním čtvrtletí ztrátu.

🛩️ Krabice na přepravu krabic

Airbus na podzim vyhlásil soutěž na návrh vzhledu nově vyvíjené nákladní verze svého letounu A350F. Soutěž byla otevřená komukoliv, od profesionálních studií, přes studenty až po amatéry. Sešly se čtyři tisíce návrhů. Porota nakonec vybrala dva z nich, které si oba braly inspiraci z obalových materiálů zásilek, a vytvořila z nich jeden finální vzhled, který ponese první vyrobený letoun A350F. První letadlo má dostat svůj nátěr na konci příštího roku.

Airbus má v oblasti nákladních letadel co dohánět. Sektoru nyní dominuje Boeing, evropský výrobce by během několika let chtěl svůj podíl vyšroubovat alespoň na 40 procent. Zahájení vývoje A350F oznámil v roce 2021 a první komerční let slibuje na rok 2025.

Boeing má na rozdíl od Airbusu širokou nabídku nákladních letadel, zároveň jde ale o stárnoucí modely. Američané nechtějí zůstat pozadu a na rok 2027 slibují nákladní verzi svého vývíjeného dálkového letounu 777X.

Na trhu nových nákladních letadel bývá tradičně větší klid než v případě osobních dopravních strojů. Část nákladní přepravy se totiž odehrává i na linkách přepravujících cestující, část trhu si také ukusují starší letouny pro cestující konvertované na nákladní verze. V posledních letech ale trhem zamávala pandemie, která vyvolala růst poptávky po rychlé dopravě zboží na velké vzdálenosti. Boeing navíc nedávno ukončil výrobu svého největšího nákladního letounu 747-8F, což do budoucna staví Airbus A350F a jeho rivala Boeing 777-8F do pozice největších nákladních letadel na trhu.