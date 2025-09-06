Jozef Kabaň uvedl v Číně první model. Je dostupný a staví na známém základu
Světoznámý designér Jozef Kabaň se vydal do Číny. Jeho první koncepty pod novým vedením jsme už viděli, teď už je první vůz z jeho pera dokonce v prodeji.
Slovenský designér Jozef Kabaň je u nás známý zejména díky vozům Škoda. Pracoval ale například i na Volkswagenu Lupo nebo Bugatti Veyron. Po mnoha letech strávených u koncernu Volkswagen a BMW loni zamířil do Číny. U automobilky SAIC má být primárně zodpovědný za design vozů MG, ale jak se ukázalo, tak pod něj spadá i sesterská značka Roewe.
Vidět to bylo na dubnovém autosalonu v Šanghaji, kde se ukázal koncept MG Cyber X, u kterého jsme Jozefa Kabaně potkali. V jiném koutě ale stál také koncept Roewe Pearl, jenž měl být také jeho dílem. Uvedení vozu Cyber X na trh ještě bude nějakou dobu trvat, model Pearl už však je v prodeji jako Roewe M7 DMH.
Podle automobilky jde o první produkční vůz Jozefa Kabaně v jeho novém působišti a sériovou verzi konceptu Pearl. Téměř pět metrů dlouhý sedan na koncept opravdu navazuje ztvárněním přídě, jinak je ale výrazně odlišný. Důvod je zřejmý: M7 je totiž pouze faceliftem vozu, který se jako Roewe D7 vyrábí od roku 2023 s elektrickým i plug-in hybridním pohonem. Do výroby zamířil ještě před příchodem Jozefa Kabaně. Ten se tedy podílel maximálně na nové masce a pár detailech.
Vůz stojí na platformě Nebula, stejně jako třeba MG4 nebo MG S5, a v nově uvedené verzi jde o plug-in hybrid. Základem je čtyřválcová patnáctistovka o výkonu 82 kW, které pomáhá elektrický motor se 137 kW. Baterie má 19,70 kWh, nádrž 55 litrů a maximální dojezd má být až 2050 kilometrů. Starší elektrická verze má výkon 145 nebo 154 kW dle verze a baterie o kapacitě 59,20 nebo 68,50 kWh.
Interiér je typicky čínsky moderní a minimalistický, zajímavostí je možnost sklopit přední opěradlo do úplné roviny a udělat si tak v autě velkou postel. Nechybí ani nezbytné schopnosti umělé inteligence, kterou pohání čip Qualcomm Snapdragon 8.155.
V Číně auto startuje na ceně v přepočtu 287 tisíc korun, nejvybavenější varianta je za 337 tisíc korun. Do Evropy se auto pravděpodobně nepodívá už kvůli karoserii typu sedan, i když SAIC už předchozí variantu stihl přeznačkovat jako MG D7 pro exportní trhy.