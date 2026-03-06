Český GALARD jde proti fast fashion. Nyní představil celoroční kolekci postavenou na krejčovině
- Česká značka GALARD sází na zakázkové krejčovství, kvalitní materiály a na střihy, které mají vydržet roky.
- Tento přístup teď propojila s minimalistickou estetikou slovenského návrháře Michaela Kováčika.
- Značka představila kolekci MICHAEL KOVACIK × GALARD.
V době takzvané fast fashion, kdy se kolekce střídají v rychlém tempu, se část trhu opět vrací k řemeslu a dlouhodobé kvalitě. Tuzemská značka GALARD, která se specializuje na zakázkové krejčovství, může na první pohled působit téměř jako relikt jiné éry – právě na této filozofii ale stojí.
Už více než desetiletí pracuje s důrazem na kvalitní materiály, precizní střih a na osobní přístup ke klientovi. Výsledkem jsou oděvy navržené tak, aby obstály v čase, nikoli jen v jedné sezoně.
Právě tento přístup se stal základem nové spolupráce se slovenským návrhářem Michaelem Kováčikem. Ve středu 4. března představili společnou celoroční kolekci v pražském hotelu Almanac X Alcron, kde se hostům postupně odhalovaly jednotlivé modely napříč osmi patry centrálního mramorového schodiště.
Vlajková loď v oblecích na míru
GALARD stojí na poměrně tradiční filozofii: oblek nebo kabát by měl vydržet roky, nikoli jednu sezonu. Značku založil v roce 2011 podnikatel Stanislav Gálik, původně s myšlenkou nabídnout mužům košile a později i obleky, které skutečně odpovídají jejich postavě a stylu.
V jejich dílnách v Česku a Portugalsku proto vznikají modely, které nestojí na aktuálních trendech, ale na proporci, konstrukci a na precizním zpracování. Zákazníkům nabízejí jak výrobu metodou made-to-measure, tedy úpravu existujícího střihu podle postavy, tak i plně individuální přístup bespoke, kdy vzniká nový střih od základů.
Právě tyto detaily – často neviditelné na první pohled – nakonec rozhodují o tom, jak oděv funguje na těle. Společná kolekce s Michaelem Kováčikem tak nebyla jen módní prezentací, ale spíše připomenutím toho, že kvalitní oděv začíná u střihu, konstrukce a u práce s materiálem.
Slovenský návrhář Michael Kováčik je známý svou minimalistickou estetikou a důrazem na čistou siluetu. Ve své tvorbě dlouhodobě pracuje s proporcí, architekturou oděvu a s detaily, které nejsou okázalé, ale dávají výslednému modelu jasný charakter. Právě tato estetika se přirozeně potkává s krejčovským přístupem značky GALARD.
Pánský šatník na ženě
Vedle samotné siluety hraje výraznou roli také úprava límců košil. Ty jsou výraznější a u některých modelů přecházejí do úzké šálky vycházející přímo z konstrukce košile. V kombinaci s typickou Kováčikovou siluetou a výraznější linií ramen tak vzniká velmi čistý, až architektonický tvar oděvu. Tento detail zároveň navozuje estetiku siluet z poloviny nultých let, kdy se podobně úzké šálky staly součástí minimalistické elegance.
V kolekci se zároveň objevuje i motiv, který je pro Kováčika typický – práce s prvky pánského šatníku v ženské siluetě. Klasické oblekové linie se tak přirozeně přenášejí do dámské módy a vytvářejí moderní, ale stále velmi nositelnou podobu elegance.