Když ani sleva na Čecha nezabere. Obchod s letenkami naráží strop | E15.cz

Ve třetím červencovém týdnu narostl provoz na evropském nebi k 68 procentům roku 2019. Letadla na starém kontinentu v tomto týdnu vzlétávala či přistávala v průměru téměř dvacetčtyřitisíckrát denně, uvedla v posledních zveřejněných statistikách Evropská organizace pro bezpečnost řízení letového provozu (Eurocontrol).

„Počet letů v Evropě přibližně od května plynule stoupá. Aktuálně se pohybuje kolem hranice 25 tisíc letů denně a je tak přibližně o čtvrtinu níž, než ve stejném období roku 2019. Ve srovnání s loňským létem jde o výrazný nárůst, klouzavý týdenní průměr se před rokem pohyboval na asi polovině objemu před nástupem pandemie,“ komentuje vývoj odborník na leteckou dopravu ze společnosti Deloitte Jakub Habarta.

Prodejci letenek si sice oproti loňskému létu polepšili, tehdy ale cestoval jen drobný zlomek jejich klientů. Aktuálně se tak musejí spokojit jen s polovičními prodeji proti roku 2019. „V červenci jsme meziročně na téměř polovině prodejů. V srpnu očekáváme totéž, září se už bude více odvíjet od epidemiologické situace,“ uvádí manažerka letenek Student Agency Lenka Kašická. Nejprodávanější trojici destinací společnosti tvoří Burgas, Split a Kyjev.

O Split se opírá i konkurenční Letuška, doplňují ho pak dovolenkové destinace Malta a Malaga. Portál společnosti Asiana, jenž předloni utržila přes 425 milionů korun, tvrdí, že prodává 52 procent toho co v roce 2019. Většímu zájmu brání mimo jiné časté změny státních opatření.

„Pro cestující jsou nejhorší změny v pravidlech, mění se i v řádu dnů. Doporučujeme sledovat stránky ministerstva zahraničí, dovolena2021.cz, na kterých jsou aktualizovaná pravidla pro jednotlivé země,“ říká šéf portálu Josef Trejbal. Patnáct procent letů je buď zrušených, nebo se u nich mění klíčové parametry, vychází z dat Student Agency.

Masivnějšímu návratu lidí do letadel by přitom měla nahrávat cenová politika dopravců. „V červenci došlo k poklesu cen letenek z Česka o čtvrtinu v porovnání s dubnovými cenami. Pokles pokračuje i nyní, za posledních osm týdnů zlevnily letenky z Česka do celého světa o devatenáct procent, v rámci EU dokonce o 24 procent,“ popisuje mediální zástupkyně Kiwi.com Nina Černá. Nakupující na Kiwi.com, jenž v roce 2019 utržilo přes 32 miliard korun, nejčastěji míří do Istanbulu, Londýna a Kyjeva.

Největšího cenového propadu v řádu nižších desítek procent mohou nadšenci do cestování využít například na letech do mexického Cancúnu či do Miami. Proti proudu jdou naopak zdražující lety do Říma, Lisabonu, Dominikánské Republiky nebo například na Zanzibar. Oproti roku 2019 si za tyto cesty turisté připlatí v řádu jednotek procent.

Student Agency prodává letenky v průměru za sedm tisíc, Letuška za 8,5 tisíce. „Oproti začátku července cena klesla o sedm procent,“ dodává Kašická ze Student Agency. Dlouhodobým trendem je zkracování doby mezi nákupem letenky a samotným letem. Před pandemií nebyl výjimkou i půlroční či delší interval mezi objednávkou a vzletem, dnes cestující pořizují letenky i týden před plánovaným upoutáním se do sedačky.

Pomalý restart letenkového byznysu je v kontrastu s vývojem, který hlásí řada cestovních kanceláří a agentur, jejichž letošní červnové prodeje dokonce překonaly ty z června roku 2019. Některé CK proto dodatečně přiobjednávaly letadla nad rámec původně nasmlouvaných.