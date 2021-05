Kiwi.com skoncovalo s Čínou. Místo Asie bude investovat v Evropě | E15.cz

Měl to být hlavní stretegický trh. Čína jako brána do Asie, na největší trhy osobní letecké dopravy na světě. Koronavirová pandemie však zásadně změnila plány brněnského vyhledávače letenek Kiwi.com, který zrušil chystaný vstup do Číny včetně možných akvizic tamních podniků. Společnost zavřela svou "pobočku" v nejlidnatější zemi světa a většinu aktuálních investic v řádech milionů eur nasměruje na evropské trhy. Především do Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.

Od svého založení v roce 2012 patřilo Kiwi.com po několik let k nejrychleji rostoucím firmám v Evropě. Expanze v Asii měla růst globálně zaměřené firmy ještě urychlit. Pandemie ale vše změnila.

„Čína pro nás byl strategický trh, byť ne velký. Hodně jsme se tam snažili proniknout, dokonce jsme před pandemií zvažovali jisté akvizice. Když se ale všechno zavřelo, veškeré plány na dostání se do Číny jsme zrušili. Přestali jsme investovat do skautingu tamního trhu, do přetvoření našeho produktu pro Číňany,“ vysvětluje zakladatel firmy Oliver Dlouhý.

Součástí změny strategie bylo i uzavření zastoupení Kiwi.com v Číně, které „skautovalo“ - zkoumalo - čínský trh a možné akvizice partnerů či přímo podniků. Do průzkumu asijských trhů Kiwi.com dosud investovalo řádově miliony eur. Uzavřelo také partnerství s největší asijským nízkonákladovým dopravcem Air Asia, od něhož si mimo jiné slibovalo zvýšení tržního podílu v regionu z jednotek procent na „dvouciferná“ čísla.

Expanzivním plánům však vystavila stopku velmi opatrná politika Číny ve vpouštění cizinců na vlastní území, jenž dál trvá. Podle Dlouhého je důvodem odstoupení od rozmachu v Asii i změna strategie firmy, která se má méně opírat o uzavírání partnerství s lokálními firmami a více o vlastní vstup na požadované trhy.

Místo Asie tak Kiwi.com přesměruje své největší investice zpět na starý kontinent, poté se zaměří i na lety mezi Spojenými státy a Evropou. Řádově se bude jednat o miliony eur. Pokud se strategie osvědčí, rozpočet by měl nabobtnat. „Zaměříme se teď hlavně na Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Investice půjdou do reklamy, nabídnutí co nejnižších cen a do přímého kontaktu se zákazníkem,“ říká Dlouhý.

Právě na špatnou komunikaci Kiwi.com si stěžovala část jeho klientů, která dlouho čekala nebo dál čeká na vrácení peněz za zrušené lety. Kiwi.com uvádí, že se proces táhne kvůli aerolinkám, které drží hotovost a peníze ne vždy vrací, jak by měly. Například největší evropský nízkonákladový dopravce Ryanair za tento prohřešek už dostal pokutu 4,2 milionů eur od italských úřadů.

Region Asie a Tichomoří byl v posledním předpandemickém roce největším trhem osobní letecké dopravy na světě. Tradičně se také jednalo o nejrychleji rostoucí region, byť ho v tempu růstu předstihla v roce 2019 Evropa, připomíná odborník na leteckou dopravu Jakub Habarta ze společnosti Deloitte.

„V regionu dochází k velkému růstu nízkonákladových leteckých společností. Ty se snaží své náklady držet nízko i odstraňováním zprostředkovatelů, takže je otázkou, jaké podmínky - a zda vůbec nějaké - se podaří službám napojeným na letectví vyjednat,“ míní Habarta a dodává: „Otázkou pro ně zůstává také všeobecně snížený prodej dodatkových služeb - například hotelů, aut či pojištění - vlivem poklesu objemu cest. Pokles může vyvolávat zdrženlivost v investicích do trhů, kde ještě zprostředkovatel není etablovaný.“

Zatímco v Číně a ve Spojených státech se obnovování létání daří poměrně rychle a postupně se přibližuje úrovním z roku 2019, evropský restart brzdí mimo jiné omezená možnost vnitrostátních letů, které táhnou růst v zámoří i v Číně.

Kiwi.com loni prodělalo kvůli pandemii řádově desítky milionů eur. K zisku se s největší pravděpodobností nevrátí ani letos. Vyhledávači se však postupně vracejí klienti, aktuálně jich má asi sedmdesát procent ve srovnání s rokem 2019. Stejně jako pro letecké společnosti nebo cestovní kanceláře bude i pro něj velmi důležité, do jaké míry se podaří „rozlétat“ dovolenkáře během letní sezony.

Velký rozhovor s Oliverem Dlouhým přineseme již brzy na webu E15.cz.