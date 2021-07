Šonka se vrací na mistrovství světa, finančně si polepší | E15.cz

Nejúspěšnější český akrobatický pilot Martin Šonka se znovu usadí do kokpitu v závodech s označením mistrovství světa (MS). Populární sérii Red Bull Air Race, která nečekaně skončila v polovině roku 2019, má od příštího roku nahradit nová soutěž s označením World Championship Air Race. Mistr světa z roku 2018 a bývalý armádní pilot Gripenů Šonka se již dohodl s Red Bullem, který bude jeho účast na turnaji sponzorovat. Díky změně financování šampionátu si navíc letci polepší. Akrobatický let se Šonkou absolvovala při setkání s médii i šestice novinářů - náš let můžete zhlédnout níže.