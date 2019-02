Královna nebes slaví. Boeing 747 poprvé vzlétl před 50 lety | E15.cz

Mělo se jednat pouze o dočasný projekt. Stroj, který měl sice pokrýt vzrůstající poptávku po letecké dopravě, zároveň bylo jeho cílem překlenout dobu, než se stane běžnou nadzvuková letecká doprava cestujících. To se ale nikdy nestalo, Boeing 747 se stále vyrábí. Do nebes přitom vylétl poprvé právě před 50 lety.

To, že americký výrobce legendárnímu jumbo jetu nepredikoval dlouhou kariéru osobního letadla, je možné vidět na první pohled. Právě typický hrb, kterým se v současnosti nejdelší osobní letadlo pyšní, vznikl kvůli přepravě nákladu, aby bylo možné 747 po vyřazení z dopravy pasažérů snadno přestavět na přepravu zboží. Vyvýšení kokpitu nad úroveň zbytku kabiny totiž umožňuje nakládku zboží velkým předním otvorem, ke kterému je možné se dostat po odklopení „čumáku“. V původních návrzích se však počítalo i s variantou dvoupatrového uspořádání v celé délce letadla.

Od rýsovacího prkna ke skutečnosti trvala cesta Boeingu 747 relativně krátké čtyři roky. V roce 1965 zazněl od již neexistujícího dopravce Pan Am požadavek na výrobu letadla, které bude přibližně dvakrát větší, než tehdejší vlajková loď Boeingu s označením 707. Projektu se chopil Joe Sutter, který se v té době intenzivně věnoval vývoji jiné budoucí legendy, tedy Boeingu 737.

Aby letadlo dokázalo pojmout téměř 400 pasažérů, nestačilo jej udělat delší a vyšší. Boeing 747 je také prvním „širokotrupým“ letounem, tedy takovým, který má v kabině dvě uličky. Zavedl tak standard, který trvá v leteckém průmyslu u dálkové dopravy dodnes.

Výroba Boeingu 747 začala v americkém Everettu, zajímavostí přitom je, že stavba prvního stroje finišovala ve chvíli, kdy ještě výrobní hala neměla střechu. Boeing totiž kvůli obrovskému letadlu musel postavit nový výrobní závod. První let proběhl 9. února 1969 a až na menší problém s jednou z klapek vykázal stroj výborné letecké vlastnosti.

S problémy se sice potýkaly pohonné jednotky, i přes to se stroj 15. ledna 1970 dostal poprvé do služby. Právě ve chvíli, kdy Spojené státy zasáhla hospodářská krize. To pro Boeing znamenalo jen dva prodané kusy v roce 1970. Skutečný ekonomický úspěch začal letoun zažívat až v druhé polovině 70. let.

V té době už přišla druhá varianta 747 s označením -200. Tento typ získal nové motory, díky kterým se zvýšil dolet téměř o polovinu na 12 tisíc kilometrů. Právě Boeing 747-200 ve speciální úpravě stále využívá americký prezident. Dalším milníkem byl přelom 80. a 90. let, kdy na trh přišla varianta 747-400. Ta již disponovala digitalizovaným kokpitem, díky kterému letadlo nemusela ovládat tříčlenná posádka, ale stačili kapitán a kopilot.

Na konci 90. let Boeing zvažoval, zda se vyplatí v programu pokračovat. Roční objednávky se stále pohybovaly kolem tří desítek kusů, v konkurenci efektivnějších dvoumotorových strojů mělo však jumbo se svými čtyřmi turbínami nevýhodu. Nakonec to byla právě vidina posílení nákladní dopravy a hrozba konkurence ze strany Airbusu A380, která Boeing donutila vyvinout poslední verzi, kterou je současná 747-8. Jedná se o prodlouženou variantu s novými motory, která ale díky obdobné technologii sdílela mnoho dílů s předchozí verzí, což zlevnilo vývoj a výrobu.

Doposud Boeing dodal 130 modelů 747-8, z toho 84 jich je určeno pro nákladní provoz. Dalších 22 jich stále čeká na výrobu, minulý rok byl přitom pro celý program důležitý – celkem americká firma získala objednávky na 18 strojů.

Ačkoliv se tedy o konci Boeingu 747 spekuluje již několik let, stále ještě není projekt jumbo jetu definitivně u konce. A i pokud by se tak brzy stalo, Boeing se může chlubit 1548 vyrobenými stroji.