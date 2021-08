Která dopravní omezení nejvíce komplikují provoz v Praze | E15.cz

V centru je kvůli rekonstrukci vodovodního řadu a úpravě tramvajových zastávek až do poloviny října zcela uzavřena komunikace Bělehradská mezi ulicemi Jugoslávskou a Anglickou. Doprava je vedena po objízdných trasách a tramvaje jedou dle výlukových jízdních řádů.

Významné dopravní omezení je také v Praze 3, kde bude až do konce listopadu pokračovat rekonstrukce ulice Koněvova, nyní v úseku mezi ulicemi Černínovou a Rokycanovou. Doprava je v závislosti na jednotlivých etapách prací buď zcela vyloučena, nebo umožněna pouze ve směru do centra. "Při uzavírce jsou pro řidiče vyznačeny objízdné trasy a upraven provoz autobusů MHD. Ulicí Jana Želivského také projedete s komplikacemi, protože se obnovuje kanalizace a vodovod u Basilejského náměstí (do konce prázdnin) a nákladového nádraží Žižkov (do konce letošního roku). Ve Vinohradské ulici čekejte zdržení u metra Flora, kde bude z důvodu obnovy vodovodu až přibližně do poloviny srpna uzavřena část vozovky a vyloučen tramvajový provoz," uvádí ve zprávě pražský magistrát s tím, že se zdržením, především v ranní a odpolední špičce, je nutné počítat také na Hlávkově mostě, vzhledem k výměně dlažby vozovky, která je plánována po etapách do konce října.

Velký zásah do dopravy představuje úplná uzavírka ulice Průběžná v Praze 10 pod železničním mostem z důvodu rekonstrukce mostu, výstavby železniční stanice Zahradní Město a souvisejících prací s termínem ukončení v polovině září. Odkloněny ze svých pravidelných tras jsou i tramvajové a autobusové linky MHD.

Problémy na cestě můžete čekat také na výpadovce z Prahy do Kutné hory, kde bude kvůli rekonstrukci komunikací Kutnohorská a Přátelství až do poloviny prosince omezen provoz mezi Dolními Měcholupy a Uhříněvsí, přičemž z Prahy ven se jezdí jednosměrně, do Prahy po značených objížďkách.

Informace o aktuálních i plánovaných uzavírkách na hlavních pražských komunikacích je možné jednoduše získat ve webové aplikaci Opravujeme.to provozované magistrátem, na webu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, související informace o změnách provozu tramvajových a autobusových linek na internetových stránkách Dopravního podniku, nebo Pražské integrované dopravy.