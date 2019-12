Leo Express se chystá jezdit mezi Krakovem a Varšavou | E15.cz

Server připomněl, že Leo Express téměř po roce od podání žádosti obdržel souhlas polského Úřadu pro železniční dopravu (UTK) na trasu mezi Prahou a polsko-ukrajinskou hranicí.

Nyní Leo Express informoval předsedu UTK o plánovaných službách na trase mezi Krakovem a Varšavou. Dopravce má v plánu poskytovat novou službu na této lince od 12. prosince 2020 do 11. prosince 2025.

Leo Express v žádosti uvádí, že nabídka je určena polským a zahraničním turistům, kteří mají v plánu návštěvu polského hlavního města. Nasadit chce na trase vlaky, ve kterých je 237 míst k sezení, včetně dvou míst pro osoby s omezenou pohyblivostí.

UTK podle serveru začal příslušnou proceduru, která zkoumá ekonomickou stránku přepravy.

Leo Express začal do Krakova jezdit loni v létě, přes letošní letní prázdniny tam jezdil denně, pak se vrátil k předchozímu víkendovému provozu. Od 24. října do poloviny prosince se rozhodl jezdit čtyřikrát týdně. Od 20. prosince začne Leo Express jezdit i do Vratislavi.

Leo Express přepravil v letošním prvním pololetí 1,25 milionu cestujících, meziročně zhruba o půl milionu více. Obrat firma zvýšila meziročně zhruba o 185 milionů korun na téměř půl miliardy korun. Loni firma vykázala zisk 2,5 milionu korun a poprvé od svého vzniku se dostala ze ztrátového hospodaření.