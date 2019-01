Leo Express chce posílat vlaky na Ukrajinu, čeká na povolení polských úřadů | E15.cz

Český dopravce Leo Express plánuje prodloužit svou železniční linku z Prahy do Krakova až na území Ukrajiny. Informace přinesl server Zdopravy.cz . Společnost už podala žádost k polskému drážnímu úřadu UTK . Ta uvádí, že by vlaky měly na Ukrajinu jezdit až čtyřikrát za den. Provoz prodloužené linky měl začít 11. prosince.

Spojení na Ukrajinu nabízí Leo Express zatím v podobě kombinace vlaku a autobusu přes slovenské Košice, kde je přestupní stanice. Prodloužení železniční linky by znamenalo další možnosti pro cestující.

„Pracujeme na dalším rozšiřování našeho provozu v Polsku, prodloužení současné trasy spojů Leo Express jsme avizovali při spuštění. Zároveň se dlouhodobě soustředíme na posílení našich spojení na Ukrajinu,“ řekl pro Zdopravy.cz mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík. Leo Express se loni stal prvním zahraničním soukromým osobním železničním dopravcem, který pronikl do Polska s mezinárodní linkou (Praha – Krakov).

Na tahu je nyní polský drážní úřad. Ten čeká rozhodnutí, zdali plány Leo Expressu projdou takzvaným testem hospodářské vyváženosti, tedy zda komerční spoje české firmy neohrozí některé jiné spoje na trase, které jsou v závazku veřejné služby.

Navrhovaná linka by měla končit ve stanici Mostyska, která se nachází na území Ukrajiny nedaleko za hranicemi. Dále už pokračuje jen železnice s širším rozchodem. Plánovaný jízdní řád počítá s odjezdy vlaků z Prahy v 8:09, 10:09, 12:09 a 16:09. Na státní hranici Polska a Ukrajiny by vlaky měly dojet za necelých deset hodin. Na prodloužené části trasy za polským Krakovem by měly vlaky stavět ve stanicích Bohnia, Tarnow, Řešov a Přemyšl.