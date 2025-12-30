Nejočekávanější filmy roku 2026: Nolanova Odyssea, návrat Hunger Games i Avengers a vlna knižních adaptací
- Diváky v roce 2026 čeká příval filmových novinek i zavedených titulů.
- Do kin dorazí známé značky jako Toy Story a Star Wars nebo pokračování Duny.
- Redakce e15 sestavila přehled 20 nejočekávanějších filmů.
Rok 2026 bude jedním z nejsilnějších filmových roků poslední dekády. Do kin dorazí pokračování zásadních franšíz, nové adaptace literárních klasik i ambiciózní sci-fi. Fanoušci se dočkají návratu nejen Star Wars na velká plátna, další, poslední kapitoly Duny, nového Spider-Mana, ale i zcela nových projektů – od Supergirl až po biografii Michaela Jacksona. A podobně jako loni nebude chybět ani několik herců, kteří se v průběhu roku objeví hned v několika velkých projektech – jmenovitě Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway či Ralph Fiennes.
28 let poté: Chrám z kostí
- Režie:Nia DaCosta
- Hrají:Ralph Fiennes, Chi Lewis-Parry
- Premiéra: 15. ledna 2026
Pokračování kultovní hororové série přichází s odvážnějším a výrazně temnějším pojetím. První reakce z testovacích projekcí se nesou ve velmi pozitivním duchu – především výkon Ralpha Fiennese má být podle insiderů „ještě silnější“ než ve snímku 28 dní poté. Tvůrci se tentokrát zaměřují na přeživší komunity, které se ani po téměř třech dekádách zombie infekce nedokázaly vrátit do normálu. Film má být první částí nové trilogie, která rozšíří univerzum o zcela nová území a frakce.
SOS
- Režie: Sam Raimi
- Hrají:Rachel McAdams, Dylan O’Brien
- Premiéra: 29. ledna 2026
Sam Raimi se po sérii velkých studiových projektů vrací k žánru, kde je nejsilnější – k intenzivnímu thrilleru s hororovými prvky. SOS sleduje dva kolegy, kteří jako jediní přežijí pád letadla a ocitnou se na opuštěném ostrově. Raimi tradičně kombinuje groteskní humor, fyzické výkony a klaustrofobní napětí. V centru dění stojí toxická dynamika dvou lidí, kteří musejí spolupracovat, i když se vzájemně hluboce nesnášejí.
Bouřlivé výšiny
- Režie:Emerald Fennell
- Hrají: Jacob Elordi, Margot Robbie
- Premiéra: 12. února 2026
Režisérka Emerald Fennell se po úspěchu Nadějné mladé ženy a kontroverzním Saltburnu chystá opět rozdělovat publikum. Její adaptace slavného díla Na Větrné hůrce je pojata jako volně stylizovaná, až snová interpretace jediného románu britské autorky Emily Brontëové. Trailer s hudbou Charli XCX způsobil rozruch už při zveřejnění svou divokou estetikou, která je záměrně vzdálená literární předloze. Diskuzi vyvolalo také obsazení Jacoba Elordiho do role Heathcliffa, který v knize kvůli své snědší pleti čelí rasismu, i 35leté Margot Robbie do role Catherine, které má být pouhých 19 let. Kritici očekávají jeden z nejvíce polarizujících titulů roku.
Nevěsta!
- Režie:Maggie Gyllenhaal
- Hrají:Christian Bale, Jessie Buckley
- Premiéra: 5. března 2026
Po adaptaci klasického příběhu Mary Shelley o Victoru Frankensteinovi od Oscarem oceněného režiséra Guillerma del Tora se diváci v březnu dočkají i remaku Frankensteinovy nevěsty. Ujala se ho slavná herečka Maggie Gyllenhaal, která příběh přesouvá do třicátých let v Chicagu. Jessie Buckley hraje mladou ženu, která je po brutální vraždě znovu oživena Frankensteinem (Christian Bale) a jeho asistentem. Film s festivalovými ambicemi má v sobě nejen prvky gotického hororu, ale i sociálního drama o identitě, ženské emancipaci a o vzpouře proti systému.
Spasitel
- Režie:Phil Lord, Christopher Miller
- Hrají:Ryan Gosling, Sandra Hüller
- Premiéra: 19. března 2026
Adaptace bestselleru Andyho Weira se řadí mezi největší sci-fi události roku. Bývalý učitel přírodopisu Ryland Grace (Ryan Gosling) se probírá na palubě kosmické lodi putující hluboko vesmírem, aniž by tušil, kdo je nebo proč tam je. Postupně se mu vybavují útržky minulosti a s nimi i šokující zjištění: byl vyslán na misi, jejímž cílem je zjistit, proč Slunce ztrácí energii. Aby zabránil kolapsu života na Zemi, musí spoléhat na vlastní vynalézavost a znalosti. A jak brzy zjistí, v tomhle úkolu možná nebude úplně osamocený.
Michael
- Režie:Antoine Fuqua
- Hrají: Jaafar Jackson, Colman Domingo
- Premiéra: 23. dubna 2026
Biografický film o Michaelu Jacksonovi přitahuje pozornost už díky obsazení – hlavní role se ujal Jacksonův synovec Jaafar, který připomíná svého strýce. Fuqua se ve snímku zaměřuje na dvojí tvář světové slávy: fenomenální talent a zároveň tíživý osud. Film sleduje období vrcholné kariéry i zákulisní tlaky, které hudebníka formovaly. Zásadní bude i hudební složka, která má obsahovat rekonstrukce historických vystoupení. Údajně by se drama nemělo vyhnout ani vyšetřování obvinění ze sexuálního zneužívání, kterým Michael Jackson čelil.
Ďábel nosí Pradu 2
- Režie:David Frankel
- Hrají:Anne Hathaway, Meryl Streep
- Premiéra: 30. dubna 2026
Pokračování jedné z nejikoničtějších komedií 21. století se vrací ke vztahu přísné šéfky módní bible a její asistentky, tentokrát po dvaceti letech. Film vychází z knižní předlohy a mimo jiné řeší proměnu světa módy a médií po nástupu sociálních sítí. Návrat Anne Hathaway a Meryl Streep slibuje nejen nostalgii, ale i nové konflikty v éře influencerů, fast fashion a digitálního PR.
Star Wars: The Mandalorian a Grogu
- Režie:Jon Favreau
- Hrají:Pedro Pascal, Jeremy Allen White
- Premiéra: 21. května 2026
Star Wars se po sedmi letech vracejí do kin. Samostatný film propojuje příběh seriálového Mandaloriana se širším vesmírem a podle zákulisních informací přinese scénu, která má zásadně proměnit směřování celé franšízy. Pedro Pascal se vrací v ikonické roli osamělého lovce, který najde malého tvora Grogu a snaží se ho ochránit před Impériem a mnoha jinými nepřáteli, kteří se ho pokoušejí využít ve svůj prospěch.
Toy Story 5: Příběh hraček
- Režie:Andrew Stanton
- Hrají:Tom Hanks, Tim Allen
- Premiéra: 18. června 2026
Pixar se vrací ke své nejsilnější značce. Pátý díl slavné série se zabývá existenciální krizí hraček v době technologických vychytávek a roztříštěné dětské pozornosti. Tvůrci slibují návrat k emocionálním kořenům série – přátelství, loajalitě a strachu ze zapomenutí. Režie se ujal veterán Andrew Stanton, autor úspěšných animáků VALL-I, Hledá se Nemo či Příšerky s.r.o.
Supergirl
- Režie:Craig Gillespie
- Hrají:Milly Alcock
- Premiéra: 25. června 2026
Filmové studio DC Studios dál sází na restart svého multiverza, jímž se snaží konkurovat Marvelu. V rámci toho uvede akční sci-fi Supergirl založené na komiksové minisérii Toma Kinga, které slibuje, že bude mnohem drsnější, cyničtější a melancholičtější než předchozí adaptace. Kara Zor-El, kterou ztvární Milly Alcock známá z Rodu Draka, putuje galaxií se superpsem Kryptem a rozhodne se pomoci mladé dívce pomstít se za vyvraždění její rodiny.
Odvážná Vaiana
- Režie:Thomas Kail
- Hrají:Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson
- Premiéra: 10. července 2026
V hrané verzi animovaného dobrodružství Odvážná Vaiana od Disneyho se mladá Vaiana (Catherine Laga’aia) rozhodne vydat vstříc výzvám oceánu. Nebojácná dívka opustí bezpečí svého domova na ostrově Motunui a vydává se na cestu s polobohem Mauim (Dwayne Johnson), aby zachránila svůj lid před hrozící katastrofou. Odvážná Vaiana patří mezi nejpopulárnější moderní animáky studia a očekávání jsou obrovská. Režie se ujal divadelní tvůrce Thomas Kail, který stojí za Hamiltonem – Disney tak zřejmě sází na silnou hudební a choreografickou stránku.
Odyssea
- Režie:Christopher Nolan
- Hrají:Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway
- Premiéra: 16. července 2026
Jeden z nejambicióznějších projektů roku. Uznávaný režisér Christopher Nolan se poprvé pouští do adaptace klasické literatury a natáčí vůbec první film kompletně pořízený na IMAX kamery. Všechny mytické bytosti mají být vytvořeny pomocí gigantických animatronických mechanismů, nikoli CGI. Očekává se filmová událost srovnatelná smytickéOppenheimerem. Snímek na motivy slavné starořecké epické básně Odyssea od Homéra sleduje příběh krále Odyssea (Matt Damon) z Ithaky, který se po skončení trojské války vrací domů. Během své desetileté cesty čelí mnoha mytickým bytostem a nebezpečným výzvám, jen aby se znovu setkal se svou ženou Penelopé.
Spider-Man: Zbrusu nový den
- Režie:Destin Daniel Cretton
- Hrají:Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink
- Premiéra: 30. července 2026
Přestože je děj filmu utajovaný, něco málo se přece jen ví. Peter Parker se snaží soustředit na vysokou školu a nechat Spider-Mana za sebou. Když ale nová hrozba ohrožuje jeho přátele, musí porušit svůj slib a znovu se obléknout do superhrdinského kostýmu, aby se spojil s nečekaným spojencem a ochránil ty, které miluje.
The Social Reckoning
- Režie:Aaron Sorkin
- Hrají: Jeremy Strong, Mikey Madison
- Premiéra: 8. října 2026
Scenárista Aaron Sorkin navazuje na úspěšné životopisné drama Sociální síť, tentokrát i jako režisér. Nový film se věnuje whistleblowerce Frances Haugen a zveřejnění interních dokumentů Facebooku z roku 2021. Jeremy Strong přebírá roli Marka Zuckerberga a slibuje méně nervózní, zato chladnější a politicky ostřejší ztvárnění miliardáře. Snímek má být jedním z hlavních podzimních oscarových tahounů.
Hunger Games: Úsvit sklizně
- Režie:Francis Lawrence
- Hrají:Joseph Zada, Mckenna Grace
- Premiéra: 19. listopadu 2026
Diváky čeká další návrat do dystopického světa Panemu. Prequel úspěšné filmové série sleduje mladého Haymitche Abernathyho během 50. her – brutálnějších, nebezpečnějších a politicky nabitějších než ty, které známe z původních filmů. Úsvit sklizně má být zatím nejtemnější kapitolou celé série a ukázat, jak se z Haymitche stal cynický mentor hlavní hrdinky Katniss.
Narnie: Čarodějův synovec
- Režie:Greta Gerwig
- Hrají:Emma Mackey, Daniel Craig
- Premiéra: 26. listopadu 2026
Greta Gerwig se po megaúspěchu Barbie pouští do epické fantasy. Na filmová plátna adaptuje knihu Čarodějův synovec – jednu ze sedmidílné série Letopisů Narnie C. S. Lewise. Vydána byla jako předposlední, ale chronologicky je první – jedná se tedy o prequel. Příběh sleduje dvě děti, kterým se podaří být u vzniku světa Narnie. Na rozdíl od ostatních filmů ve výběru čeká diváky pouze dvoutýdenní uvedení v kinech, jelikož snímek je primárně natočen pro streamovací platformu Netflix. Film exkluzivně uvede IMAX.
Jumanji 3
- Režie:Jake Kasdan
- Hrají:Dwayne Johnson, Kevin Hart
- Premiéra: 10. prosince 2026
Třetí díl nově adaptované série Jumanji má být zároveň poslední, jeho děj je ale pečlivě utajován. Ve snímku, kde se hlavní hrdinové dostanou do videohry, v níž musejí vyhrát, aby přežili, se znovu objeví ústřední čtveřice Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black a Karen Gillan. Společně s nimi se vrací i režisér Jake Kasdan.
Duna: Část třetí
- Režie: Denis Villeneuve
- Hrají:Timothée Chalamet, Zendaya, Robert Pattinson
- Premiéra: 17. prosince 2026
Závěrečná část trilogie od režiséra Denise Villeneuvea podle knižní předlohy Franka Herberta by měla do kin dorazit v prosinci. Po snímku Odyssea se jedná o druhý film, který byl kompletně natočen na IMAX kamery. Děj bude pravděpodobně sledovat Paula Atreida 12 let po událostech druhé části, kdy vládne celému vesmíru jako císař a potýká se s následky svaté války vedené jeho jménem. Film by měl prozkoumat Paulův vnitřní konflikt, protože není schopen zastavit náboženský fanatismus, který původně využil k porážce Harkonenů a předchozího císaře, a krvavé excesy, které rozpoutal. To vše se děje navzdory jeho vizi, která by podle něj mohla zachránit lidstvo. Synopse také naznačuje nové politické intriky, impozantního rivala a pokračující emocionální vztah mezi Paulem a Chani.
Avengers: Doomsday
- Režie:Anthony Russo a Joe Russo
- Hrají:Pedro Pascal, Robert Downey Jr.
- Premiéra: 17. prosince 2026
V Marvelu se snaží o restart své filmové franšízy a sázejí na jistotu – návrat Avengers. Na režisérskou stoličku si studio opět přizvalo bratrské duo Anthonyho a Joea Russoových, kteří mají na kontě několik superhrdinských kasovních trháků. Scénář k filmu je přísně utajovaný, ale už bylo potvrzeno několik hereckých jmen včetně Roberta Downeyho Jr., Pedra Pascala, Vanessy Kirby a Chrise Hemswortha. Očekává se, že film přinese nové postavy a zápletky, které ovlivní celý Marvel Cinematic Universe.
Werwulf
- Režie:Robert Eggers
- Hrají:Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe
- Premiéra: 31. prosince 2026
Režisér Robert Eggers, který se loni proslavil remakem Nosferatu, pokračuje v žánru gotického hororu. Werwulf se odehrává ve 13. století a má být jeho nejtemnějším projektem. Film bude čerpat z folkloru a brutalit středověkého světa, kde hlavními tématy budou nadpřirozené síly a násilí. Lily-Rose Depp se ujme klíčové ženské role, zatímco Aaron Taylor-Johnson ztvární titulního vlkodlaka. Ve filmu se objeví i Willem Dafoe, který je v Eggersových filmech známý svou výraznou hereckou přítomností.