Češi ani nevnímají pivo jako alkohol, tvrdí šéfka expozice Pilsner Urquell
- Český pivní zážitek boduje ve světě. Multimediální expozice Pilsner Urquell: The Original Beer Experience získala titul nejlepšího pivního zážitku světa v soutěži World Travel Awards.
- Úspěch stojí na silné investici i inovacích. Projekt v hodnotě 20 milionů eur láká návštěvníky interaktivní trasou, školou čepování i gastronomickými zážitky.
- Generální ředitelka Lidija Kovařík sází na trendy v turistice i proměny pivní kultury.
Nejlepším pivním zážitkem na celém světě je česká expozice Pilsner Urquell: The Original Beer Experience, jejíž generální ředitelkou je Lidija Kovařík.
„Je to multimediální expozice, která se nachází v centru Prahy a představuje příběh jednoho zlatého ležáku, který inspiroval lidi po celém světě,“ popisuje. Návštěvníci si mohou na místě vyzkoušet školu čepování, zážitkovou trasu nebo večeři s pivním someliérem.
Prestižní cenu World Travel Awards Lidija Kovařík přebrala začátkem prosince v Bahrajnu. „Jsme nesmírně hrdí, že jsme jako nejmladší pivní zážitek nejdříve dostali evropskou cenu, protože konkurence byla silná, o té světové jsme ani nesnili,“ tvrdí a doufá, že ocenění společnosti pomůže k přílivu dalších návštěvníků.
Pivní kultura se mění, trenduje nealko
Postavení této turistické atrakce vyžadovalo obrovskou investici. „V roce 2023 to bylo zhruba 20 milionů eur,“ přiznává. Podobné expozice se nacházejí i v Dublinu, Amsterodamu a dalších městech po celém světě. „Zážitek je pro lidi velmi atraktivní. Proto máme muzejní část, restauraci, školu čepování a interaktivní část, ve které může návštěvník zažít všemi smysly to, co jim chceme předat – příběh, který začal v roce 1842,“ vysvětluje Lidija Kovařík. Mezi návštěvníky je nejpopulárnější část o historii piva The Original Tour, kterou v roce 2025 navštívilo přes 130 tisíc lidí.
Po dvou letech se obratový růst společnosti zvýšil meziročně o 30 %. A to i přesto, že se podle statistik česká pivní kultura mění. „Věřím, že je to druh transformace. Víc se pijí nealkoholická piva, která jsme také zařadili do naší nabídky. Snažíme se být součástí trendů,“ tvrdí Kovařík.
Generální ředitelka pochází z Chorvatska a dlouho působila v zážitkové turistice, mimo jiné vedla Muzeum iluzí v Praze. I když je Pilsner Urquell: The Original Beer Experience samostatná společnost, od plzeňského Prazdroje se jí dostává maximální podpory. „Prezentujeme v Praze všechno, co mají v Plzni,“ tvrdí Kovařík.
Proč podle ní expozice Pilsner Urquell: The Original Beer Experience obsadila celosvětové prvenství? Jaké bylo budovat kariéru v cizí zemi od nuly?
Podívejte se na rozhovor FLOW, kde jsme vše podrobně probrali s Lidijí Kovařík.