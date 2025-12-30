Buffett končí. Berkshire Hathaway čekají změny, na které nejsou akcionáři zvyklí
- Jednu z jistot amerického kapitalismu čeká otřes.
- Warrena Buffetta nahradí v čele Berkshire Hathaway Kanaďan Greg Abel.
- Část analytiků si všímá náznaků odklonu společnosti od dosavadního způsobu fungování.
Slavný Warren Buffett povede už jen několik dní investiční kolos Berkshire Hathaway. Podle plánu, který 95letý Američan představil na jaře, ho v lednu na pozici generálního ředitele Berkshire Hathaway vystřídá o 32 let mladší Greg Abel. Ten se stal součástí Buffettova konglomerátu v roce 1999 poté, co fúzoval s americkou energetickou společností MidAmerican a Abel začal vést tento společný podnik, z nějž se později stala Berkshire Hathaway Energy.
Rodák z kanadského Edmontonu a velký fanoušek ledního hokeje dokázal zisky energetických firem úspěšně reinvestovat. Nebyl příznivcem vyplácení štědrých dividend, jak je v sektoru poměrně běžné, připomíná agentura Reuters. Preference rozvoje byznysu namísto odměňování akcionářů vysokými dividendami je ostatně přístup charakteristický i pro Buffetta.
Abel se proto může jevit jako Buffettův přirozený nástupce. Tím spíše, když Kanaďan posledních sedm let z pozice místopředsedy představenstva Berkshire Hathaway dohlížel na rozvoj nejen energetických, ale i železničních nebo maloobchodních dceřiných firem. Jen obor pojišťovnictví šel mimo něj. Abel tak nasbíral mnoho zkušeností s chodem investičního kolosu, ze kterého se díky Buffettovi stal symbol konzistence a rozvážného přístupu k financím.
Buffettův polštář
Řada investorů vnímá v současných nejistých časech Berkshire Hathaway jako obdobu pomyslného bezpečného přístavu pro své peníze. Zatímco mnozí v posledních letech naskakovali na módní vlny charakterizované nadšením z umělé inteligence, kryptoměn a z dalších technologických výstřelků, Buffett hromadil hotovost, protože jen těžko nacházel vhodné investiční příležitosti. Tržní ocenění firem považoval za příliš vysoké.
Objemný pomyslný finanční polštář jeho Berkshire ale zásadně nedusí, přestože dosahuje skoro 400 miliard dolarů. Za posledních pět let akcie Buffettovy společnosti, v níž bude nadále působit jako předseda představenstva, posílily o zhruba 125 procent. Široký index amerických akcií S&P 500 vyrostl o přibližně 40 procentních bodů méně, byť v posledních dvanácti měsících Berkshire za nadprůměrným zhodnocením indexu zaostává.
V souvislosti s nástupem Abela ale dal legendární Buffett najevo, že se o kvalitu řízení jeho firmy bát nemusejí. Svého nástupce označil za skvělého manažera, neúnavného pracanta a upřímného komunikátora.
Považuje si Abela také kvůli jeho čichu na zajímavé obchodní příležitosti ve vzácné kombinaci s přirozenou obezřetností. „Na světě je spousta chytrých lidí, ale řada z nich nadělá dost hloupostí. Greg je chytrý člověk, který nikdy hlouposti nedělá,“ uvedl v minulosti Buffett. Podle zdrojů Reuters si na Abelovi ostatní manažeři v Berkshire Hathaway považují mimo jiné jeho schopnost naslouchat.
Agentura však poukazuje na to, že z osobnostního hlediska se Abel od věštce z Omahy liší. Nedají se od něj údajně čekat sklony strhávat na sebe pozornost. Ty se u Buffetta projevily například souhlasem s minirolí v americké verzi známého seriálu The Office. Slovutný investor neměl ani problém plnit zpravodajské titulky svými silnými výroky. Například o tom, že bitcoin, jednu z nejvýnosnějších investic poslední dekády, považuje za jed na krysy a nikdy by si žádnou virtuální minci nekoupil.
Nálož změn
Buffett je známý také svým obezřetným přístupem k technologickým akciím, přestože zrovna cenné papíry firmy Apple mají v portfoliu Berkshire největší váhu. Výrobce iPhonů ale nepředstavuje pro Buffetta technologickou firmu v pravém slova smyslu. Konkrétně telefony s jablkem ve znaku považuje v první řadě za skvělý spotřební produkt.
O to více v této souvislosti překvapilo investory nedávné oznámení, že Berkshire Hathaway nakoupila akcie Alphabetu, provozovatele vyhledávače Google. Část analytiků tento na poměry Buffettovy firmy neobvyklý tah vnímá jako možný náznak úpravy investiční strategie Berkshire Hathaway pod budoucím vedením Abela.
Greg Abel s manželkou Andreou |
A nejde o jediný příklad z poslední doby, který svědčí o přinejmenším mírném úkroku mimo styl řízení firmy připisovaný Buffettovi a jeho v roce 2023 zesnulému společníkovi Charliemu Mungerovi. Berkshire Hathaway charakterizuje svého druhu manažerský minimalismus, tedy vysoká míra decentralizace řízení a delegování pravomocí. Přístup se konkrétně projevuje Buffettovou nechutí spoléhat při řízení konglomerátu na střední management, složitou byrokracii a na poradce.
Jak ale popisuje newsletter serveru CNBC, Abel vykonával nad svěřenou částí Berkshire Hathaway v porovnání s Buffettovým stylem řízení zostřenější dohled. Manažerská vrstva firmy navíc začíná tučnět, do nově vytvořené funkce prezidenta spotřebních produktů a služeb v prosinci nastoupil Adam Johnson, který poslední roky vedl dceru Berkshire Hathaway zaměřenou na byznys kolem soukromých tryskáčů.
Další novinkou v korporátní struktuře firmy bude od Nového roku nástup bývalého šéfa právních záležitostí v provozovateli sociální sítě Snapchat Michaela O’Sullivana do funkce hlavního právníka. Bez ní se dosud Buffett obešel – na rozdíl od finančního ředitele. Jenže i tento post projde změnou obsazení. Marc Hamburg v červnu po čtyřiceti letech práce pro Buffetta skončí. Nástupcem Hamburga je Charles Chang, zastávající stejný post v energetické větvi Berkshire Hathaway. Jak podotýká CNBC, to je opravdu hodně novinek na firmu, která se dlouhé roky příliš neměnila.