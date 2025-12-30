Sedmdesát let Wartburgu 311. Veterán z NDR míří k cenám luxusních klasik
- V 50. a 60. letech patřil Wartburg 311 k nejambicióznějším automobilům NDR a mířil i na export, včetně Československa.
- Dnes běžné kusy východního veterána stojí kolem 300 tisíc korun, vzácné verze až desítky tisíc eur.
- Největší souputník Trabantu ukončil výrobu v roce 1991.
Wartburg 311 se začal vyrábět v lednu 1956 v závodě ve východoněmeckém Eisenachu a okamžitě zaujal tvary, které působily téměř luxusně. Oblé linie, barevné kombinace a variabilita karoserií jako sedan, kombi, kupé i kabriolet dělaly z „třistajedenáctky“ jeden z nejambicióznějších projektů automobilového průmyslu NDR.
Konstrukce vozu vycházela z předválečného vývoje značky DKW, jejíž dvoutaktní techniku a koncepci s pohonem předních kol převzala nejprve poválečná IFA a následně i Wartburg.
Exportní střela východního bloku
Wartburg 311 se stal jedním z mála aut východního bloku, které pronikly i na západní trhy. Do roku 1966 vzniklo přes 292 tisíc kusů, přičemž Československo bylo třetím největším odběratelem po Maďarsku a Polsku. S pozdějším modelem 353 import do ČSSR dosáhl více než 127 tisíc vozů, než jej v 80. letech zastavily emisní limity.
V roce 1966 přišel nástupce 353. Ten už opustil elegantní linii a nabídl praktičtější, hranatý design. Ačkoliv konstrukční tým v NDR zvažoval i ambiciózní alternativy, včetně návrhů s rotačním Wankelovým motorem nebo spolupráce s francouzským Renaultem, z plánů zůstalo jen několik prototypů, které dnes najdeme v muzeích.
Automobilka opečovávala dvoutakt až do roku 1988, kdy dostal Wartburg motor z Volkswagenu o objemu 1,3 l. Bylo už ale pozdě a i přes modernizaci skončila výroba v roce 1991 po více než 1,4 milionu vyrobených vozů.
Automobilová výroba z Eisenachu nicméně nezmizela. Město, které bylo už od 20. let domovem značek Dixi a později BMW, produkci pod skupinou Stellantis obnovilo a z továren za městem dnes vyjíždějí vozy značky Opel.
Od levné vzpomínky k investici
Dnes se Wartburg 311 stal ceněným veteránem. Základní kusy v renovaci nebo původním stavu vycházejí na několik tisíc eur. Kolem pěti tisíc eur (cca 120 tisíc korun) stojí sedan bez rozsáhlé renovace, ale originální kupé a kabriolety se prodávají výrazně dráž, i za desítky tisíc eur.
Na česko-slovenském trhu se podobné veterány nabízejí i s veteránskými registračními značkami v cenách zhruba od 9 do 14 tisíc eur (přibližně 220 až 350 tisíc korun). Starší i méně kompletní kusy může sběratel sehnat i výrazně levněji.