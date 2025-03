„Požár v Hayes je nyní pod kontrolou, ale na místě zůstaneme celý den,“ uvedli hasiči. Rozvodna v Hayes v západním Londýně je od areálu letiště vzdálena asi dva kilometry.

Velitel londýnský hasičů podle Reuters řekl, že v rozvodně se vzňal transformátor s 25 tisíci litry chladicího oleje. Hasiči rovněž uvedli, že i když mají plameny pod kontrolou, na místě stále hoří.

Letiště Heathrow je nejrušnější v Evropě a za loňský rok bylo pátým nejrušnějším na světě. Mimo provoz bude celý den, s dopady se ale bude potýkat zřejmě i v dalších dnech. Potíže se tak dotknou i spojení s Prahou. Některá letadla musela změnit směr a přistát na jiných letištích, jiná se ve vzduchu otočila a vrátila na výchozí letiště. Různě po světě tak nyní parkují dopravní letadla, která se budou muset později přemisťovat.

Pečlivě vytvořené sítě leteckých společností jsou závislé na tom, zda jsou letadla a posádky v konkrétních časech na konkrétních místech. Desítky aerolinek tak budou muset své sítě urychleně překonfigurovat, aby mohly začít přemisťovat letadla i posádky. „Další otázkou je, co aerolinky udělají, aby se vypořádaly s takovým počtem neodbavených cestujících,“ řekl podle agentury Reuters analytik cestovního ruchu Henry Harteveldt ze společnosti Atmosphere Research Group. „Bude to pár dní chaos,“ dodal.

Někteří cestující se začali o nepříjemné zážitky dělit na sociálních sítích. Například zaměstnanec britského řetězce Tesco Adrian Spender v příspěvku na síti X napsal, že je v letadle Airbus A380 a směřoval na Heathrow. „Zatím netuším, kam směřujeme. Momentálně jsme nad Rakouskem,“ napsal už ráno.

Cestující, jejichž let byl odkloněn na jiné letiště v Británii, případně do Nizozemska, Francie nebo na sever Německa, mohou využít vlakového spojení. Tam se ale dá čekat nápor, takže není jisté, že se všichni do vlaků dostanou.

Vlaky v okolí Heathrow nejezdí. Heathrow Express, který spojuje letiště se stanicí Paddington, zrušil spoje v obou směrech. Dopravce lidem doporučuje, aby se nesnažili na letiště cestovat. Nejezdí se ani na příměstské železnici Elizabeth Line mezi stanicí Hayes & Harlington a letištěm Heathrow, mezi stanicemi Paddington a Hayes & Harlington pak dochází k velkým zpožděním.

Experti na leteckou dopravu upozorňují, že někteří cestující, jejichž spoj přistál na některém z evropských letišť mimo Británii, budou zřejmě muset zůstat v tranzitním prostoru letiště, pokud nemají dokumenty, které by jim umožnily z letiště odejít. Dopady budou na letové řády po celém světě, protože spousta letadel nebude přistavena tam, kde měla podle původních plánů být.

„Heathrow je jedním z hlavních leteckých uzlů na světě,“ řekl mluvčí webu Flightradar24.com Ian Petchenik. „Tohle naruší provoz leteckých společností po celém světě,“ dodal mluvčí. Server Flightradar24 provozuje mapu leteckých spojů a už ráno uvedl, že na jiná letiště muselo být odkloněno alespoň 120 letadel mířících na Heathrow.

Menší londýnské letiště Gatwick se snaží některá letadla přijmout, je ale na hranici svých kapacit. V oblasti Londýna jsou ještě další letiště, například Stansted a Luton, ale ta kvůli omezené kapacitě také moc letadel nepoberou. Zaoceánské lety většinou zamířily na letiště v jiných zemích, například letadlo australské společnosti Qantas Airways na lince z Perthu přistálo v Paříži, letadlo americké společnosti United Airlines z New Yorku dostalo pokyn přistát v irském Shannonu. Další letadlo United Airlines na lince ze San Franciska do Londýna přistálo už ve Washingtonu.

Britská vlajková letecká společnost British Airways měla na dnešek na Heathrow naplánováno 341 příletů. Na tomto letišti je to zdaleka největší dopravce. Francouzská společnost Air France dopoledne uvedla, že zrušila osm spojů na Heathrow, na jiná letiště v Británii létá podle plánu. Irská společnost Ryanair pak oznámila, že mimořádně vypravila osm letadel mezi Dublinem a londýnským letištěm Stansted, aby pomohla zmírnit dopady. Na Heathrow Ryanair nelétá.

Z letiště Heathrow se létá do více než 230 destinací v téměř 90 zemích. Svou základnu má na letišti 90 leteckých společností, jako je British Airways, Virgin Atlantic nebo Lufthansa. Na letišti jsou dvě hlavní ranveje, letos v létě chce provozovatel podat návrh na výstavbu třetí ranveje, píše Reuters.

