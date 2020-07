Lufthansa dostala první část pomoci od státu. Další miliardy eur budou následovat | E15.cz

Celková hodnota záchranného balíčku pro Lufthansu činí devět miliard eur. Kromě půjčky od KfW zahrnuje také například kapitálovou injekci od vlády, která tak v Lufhanse získá pětinový podíl.

Koronavirová krize těžce zasáhla leteckou přepravu po celém světě. Lufthansa nyní uvažuje o tom, že propustí na 22 tisíc zaměstnanců, což odpovídá 16 procentům z celkového počtu 138 tisíc.

O záchraně letecké společnosti se nyní debatuje také v Česku, kde je v potížích dopravce Smartwings. Ten v minulých týdnech požádal stát o garanci za úvěr kolem 800 milionů korun. Začátkem tohoto týdne oznámil, že kvůli potížím propustí v následujících měsících až 600 zaměstnanců.

Nyní se hovoří o tom, že by firma Smartwings měla mít možnost čerpat záruky z podpůrného programu COVID Plus, který je zaměřen na velké podniky. Prostřednictvím komerčních bank v něm mohou žádat o půjčky od pěti milionů do dvou miliard korun, maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu společnosti.