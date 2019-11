Lufthansa kvůli stávce zruší 1300 letů | E15.cz

Ve čtvrtek skupina Lufthansa zruší 700 ze zhruba 3000 plánovaných letů, v pátek pak dalších 600. Na webových stránkách aerolinek si mohou cestující ověřit, zda se jejich let uskuteční. Pražské letiště zatím žádný zrušený let na linkách do Mnichova a Frankfurtu nad Mohanem neeviduje. Mluvčí letiště Kateřina Pavlíková ale připustila, že se ještě situace může změnit.

Protest by se neměl dotknout dceřiných společností spadajících pod mateřský koncern Lufthansa, k nimž patří například Eurowings, Germanwings, Swiss, Austrian Airlines nebo Brussels Airlines. Odbory si ale vyhradily právo stávku rozšířit i na tyto aerolinky.

Lufthansa stávku už v pondělí tvrdě odsoudila a na dnešní večer ohlásila schůzku se zástupci odborů. Že by jednání vedlo k průlomu, je však nepravděpodobné. Zabránit stávce se letecká společnost pokusila také u pracovního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, ten jí dnes ale nevyhověl. Lufthansa oznámila, že se proti rozhodnutí odvolá.

Odbory UFO, které podle svých údajů zastupují zájmy více než 30 tisíc zaměstnanců palubního personálu, po aerolinkách požadují mimo jiné zvýšení příplatků či usnadnění přechodu sezónních pracovníků do běžného zaměstnaneckého poměru. Lufthansa ovšem současné vedení odborů, z něhož po výměně zbyli jen dva z původních sedmi členů, neuznává a měsíce s ním odmítala vyjednávat. Odbory kvůli tomu už 20. října vyhlásily varovnou stávku u dceřiných společností Lufthansy, během níž za 19 hodin vypadlo přes 100 letů.